Τα συγχαρητήρια του Κυριάκου Μητσοτάκη στην Εθνική πόλο: «Έγραψε χρυσή ιστορία στην Αυστραλία»

Τα συγχαρητήριά του στην Εθνική ομάδα πόλο ανδρών έδωσε ο Κυριάκος Μητσοτάκης μετά την κατάκτηση του χρυσού μεταλλίου στο World Cup του Σίδνεϊ.

Στην κορυφή του κόσμου ανέβηκε η Εθνική ομάδα πόλο των ανδρών, επικρατώντας της Ουγγαρίας στον μεγάλο τελικό του World Cup στο Σίδνεϊ με σκορ 15-14.

Με τη σπουδαία αυτή νίκη, το αντιπροσωπευτικό μας συγκρότημα κατέκτησε το πρώτο του χρυσό μετάλλιο σε μεγάλη παγκόσμια διοργάνωση, γράφοντας μια χρυσή σελίδα στην ιστορία του ελληνικού αθλητισμού.

Τα συγχαρητήρια του Κυριάκου Μητσοτάκη

Ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης, με ανάρτησή του στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης λίγη ώρα μετά την κατάκτηση του τίτλου, εξέφρασε τα θερμά του συγχαρητήρια στον ομοσπονδιακό τεχνικό Θοδωρή Βλάχο και σε όλους τους διεθνείς πολίστες για την τεράστια αυτή επιτυχία που έκανε υπερήφανη ολόκληρη τη χώρα.

«Η Εθνική Ομάδα Πόλο Ανδρών έγραψε χρυσή ιστορία στην Αυστραλία, κατακτώντας το πρώτο της World Cup σε ένα σπορ που πάντα μας χαρίζει δυνατές συγκινήσεις και διεθνείς διακρίσεις. Ο Θοδωρής Βλάχος και οι παίκτες του έδειξαν τι σημαίνει πάθος, επιμονή και νοοτροπία νικητή. Πολλά συγχαρητήρια! Πάντα άξιοι»!

Η Εθνική Ομάδα Πόλο Ανδρών έγραψε χρυσή ιστορία στην Αυστραλία, κατακτώντας το πρώτο της World Cup σε ένα σπορ που πάντα μας χαρίζει δυνατές συγκινήσεις και διεθνείς διακρίσεις. Ο Θοδωρής Βλάχος και οι παίκτες του έδειξαν τι σημαίνει πάθος, επιμονή και νοοτροπία νικητή. Πολλά… — Prime Minister GR (@PrimeministerGR) July 26, 2026

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