Βίντεο ντοκουμέντο: Η στιγμή που αστυνομικός εκτός υπηρεσίας πιάνει στα «πράσα» και παλεύει με διαρρήκτη

Αστυνομικός εκτός υπηρεσίας συνέλαβε επ’ αυτοφώρω 34χρονο για απόπειρα διάρρηξης στον Κολωνό.

Ένας αστυνομικός εκτός υπηρεσίας συνέλαβε επ' αυτοφώρω έναν 34χρονο για απόπειρα διάρρηξης σε αποθήκες πολυκατοικίας στον Κολωνό.

Σύμφωνα με την Ελληνική Αστυνομία, το περιστατικό σημειώθηκε μεταμεσονύκτιες ώρες της 26ης Απριλίου, όταν ο 34χρονος, μαζί με συνεργό του που είχε ρόλο «τσιλιαδόρου», παραβίασε την κεντρική είσοδο πολυκατοικίας και εισήλθε στον υπόγειο χώρο όπου βρίσκονται οι αποθήκες των ενοίκων.

Ο δράστης έγινε αντιληπτός από αστυνομικό εκτός υπηρεσίας, που υπηρετεί στην Άμεση Δράση και είναι ένοικος της πολυκατοικίας, ο οποίος προσπάθησε να τον σταματήσει. Ο 34χρονος τότε κινήθηκε απειλητικά εναντίον του, κρατώντας κατσαβίδι. Ακολούθησε πάλη, κατά τη διάρκεια της οποίας ο αστυνομικός, παρά τον τραυματισμό του, κατάφερε να ακινητοποιήσει και να αφοπλίσει τον δράστη.

Στη συνέχεια, αστυνομικοί της Άμεσης Δράσης που έσπευσαν στο σημείο τον προσήγαγαν στο Τμήμα Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Κολωνού, που επελήφθη προανακριτικά.

Σε βάρος του 34χρονου σχηματίστηκε δικογραφία για διακεκριμένη κλοπή κατ' επάγγελμα, ενώ αναζητείται και ο συνεργός του. Στην κατοχή του βρέθηκαν και κατασχέθηκαν διαρρηκτικά εργαλεία, μεταξύ των οποίων κατσαβίδια, κλειδιά, πένσα και φακός. Ο συλληφθείς οδηγήθηκε στον αρμόδιο εισαγγελέα.

