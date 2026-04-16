Πιάστηκαν στη «φάκα»: Η στιγμή που η ομάδα ΔΙ.ΑΣ μέσα σε 5 λεπτά εγκλωβίζει διαρρήκτες (vid)

Στην επιφάνεια έρχεται βίντεο ντοκουμέντο από την επιχείρηση των ανδρών της ομάδας ΔΙ.ΑΣ που ακινητοποίησε διαρρήκτες μέσα σε 5 λεπτά.

Ένα βίντεο ντοκουμέντο φέρνει στην επιφάνεια η εκπομπή «Καλημέρα Ελλάδα» του ΑΝΤ1 από μια απόπειρα διάρρηξης που έπεσε στο κενό χάρη στην επέμβαση της ομάδας ΔΙ.ΑΣ.

Δύο άνδρες μπούκαραν σε πολυκατοικία προκειμένου να διαρρήξουν επιχείρηση. Ωστόσο, έγιναν αντιληπτοί από έναν ιδιοκτήτη, ο οποίος κάλεσε την αστυνομία και στη συνέχεια έκλεισε την πόρτα που άνοιγε με κωδικό.

Οι διαρρήκτες τότε κατάλαβαν ότι εγκλωβίστηκαν στο κλιμακοστάσιο. Μέσα σε 5 λεπτά, οι άνδρες της ομάδας ΔΙ.ΑΣ έφτασαν στο σημείο και ακινητοποίησαν τους δράστες, οι οποίοι πρόλαβαν να κάνουν ζημιά στο κλιματιστικό στην προσπάθειά τους να κλέψουν χαλκό.

