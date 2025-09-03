Βίντεο ντοκουμέντο: Απίστευτο ξύλο αστυνομικών με τουρίστες στη Μύκονο

Επεισόδια ανάμεσα σε αστυνομικούς και τουρίστες σημειώθηκαν έξω από κατάστημα στη Μύκονο.

Το ξύλο της... αρκούδας έπεσε στη Μύκονο ανάμεσα σε μια ομάδα Ιταλών τουριστών και αστυνομικούς που έφτασαν στο σημείο για να επιβάλλουν την τάξη.

Το περιστατικό έχει καταγραφεί σε βίντεο από τον YouTuber Χρήστο Γιαννέλη και αποτυπώνονται όλα όσα διαδραματίστηκαν έξω από ταχυφαγείο στο νησί των Ανέμων.

Ξύλο μεταξύ τουριστών, ξύλο και με αστυνομικούς

Σύμφωνα με τα όσα έχουν γίνει γνωστά για το περιστατικό, όλα ξεκίνησαν όταν δύο παρέες Ιταλών τουριστών διαπληκτίστηκαν έντονα. Η κατάσταση ξέφυγε γρήγορα και οι δύο παρέες πιάστηκαν στα χέρια.

Λίγο αργότερα έκαναν την εμφάνισή τους αστυνομικοί που προσπάθησαν να τους χωρίσουν. Ωστόσο, τα πράγματα έγιναν χειρότερα, με τους νεαρούς να πλακώνονται στο ξύλο με τους αστυνομικούς, οι οποίοι προχώρησαν σε συλλήψεις.

Όπως φαίνεται στο βίντεο η ένταση που επικρατεί στο σημείο είναι μεγάλη, με τον κόσμο να παρακολουθεί τις συμπλοκές ανάμεσα στους τουρίστες και τους αστυνομικούς.

