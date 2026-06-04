Το πιο διάσημο λεωφορείο του κόσμου επιστρέφει: Η FlixBus επαναφέρει τη γραμμή 666 με προορισμό το Hel

Εκ των πιο διάσημων γραμμών λεωφορείων παγκοσμίως ετοιμάζεται να κάνει δυναμικό comeback αυτό το καλοκαίρι, αναβιώνοντας ένα από τα πιο επιτυχημένα διαφημιστικά λογοπαίγνια.

Για χρόνια, η ιδιωτική εταιρεία PKS Gdynia της Πολωνίας λειτουργούσε τη γραμμή 666 με προορισμό την παραθαλάσσια πόλη Χελ. Καθώς το όνομα της πόλης ακούγεται ακριβώς όπως η αγγλική λέξη για την κόλαση (hell) και ο αριθμός είναι συνδεδεμένος με τον Διάβολο, η διαδρομή έγινε αμέσως παγκόσμιο viral, προσελκύοντας χιλιάδες τουρίστες που φωτογραφίζονταν με το λεωφορείο.

Η δημοτικότητα αυτή, ωστόσο, προκάλεσε την έντονη αντίδραση θρησκευτικών οργανώσεων στην Πολωνία, οι οποίες κατηγόρησαν την εταιρεία για «σατανισμό». Υπό το βάρος των διαμαρτυριών, το 2023 η διοίκηση αναγκάστηκε να αλλάξει τον αριθμό της γραμμής σε 669, βάζοντας τέλος στο διάσημο αστείο και μειώνοντας το τουριστικό ενδιαφέρον για τα ίδια τα οχήματα.

FlixBus odpala linię 666. Inspiracja jasna.

Gdy PKS Gdynia wycofał się z numeru 666 na Hel po protestach i zmienił go na 669, FlixBus robi dokładnie odwrotnie.

Kraków – Warszawa – Modlin – Pomorze – Hel. pic.twitter.com/bHdFIVx44i — Konrad Krajewski (@KonradKrajewsk6) May 29, 2026

Η FlixBus επαναφέρει το «666» για λόγους... μάρκετινγκ

Η ανάπαυλα αυτή αποδείχθηκε προσωρινή. Η γνωστή εταιρεία FlixBus ανακοίνωσε ότι επαναφέρει τον θρυλικό αριθμό 666 στους πολωνικούς δρόμους για τη θερινή σεζόν, συνδέοντας αυτή τη φορά την Κρακοβία με το Χελ.

Η απόφαση της εταιρείας είναι ξεκάθαρα στρατηγική, με τον εκπρόσωπο τύπου, Αλεξάντερ Κάλενικ, να δηλώνει στο πρακτορείο TVN24 πως η επιλογή έγινε σκόπιμα για λόγους μάρκετινγκ, με στόχο την περαιτέρω προβολή της τουριστικής περιοχής.

Από την πλευρά του, ο διευθύνων σύμβουλος της FlixBus, Μίχαου Λέμαν, σχολίασε με χιούμορ: «Είναι καλύτερο όταν ο αριθμός μιας γραμμής εξηγεί μόνος του τον προορισμό της. Σε αυτή την περίπτωση δεν χρειάζονται πολλές εξηγήσεις. Όλοι καταλαβαίνουν».

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