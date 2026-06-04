Τραγωδία στο λιμάνι του Πειραιά: Ταξί έπεσε στη θάλασσα – Ανασύρθηκε νεκρός ο οδηγός (vid)

Άνδρας έχασε τη ζωή του στο λιμάνι του Πειραιά, όταν το ταξί που οδηγούσε κατέληξε στη θάλασσα κάτω από αδιευκρίνιστες συνθήκες.

Σοκαριστική τροπή πήρε το πρωινό της Πέμπτης (4/6) στο λιμάνι του Πειραιά, καθώς ένας άνδρας έχασε τη ζωή του όταν το ταξί στο οποίο επέβαινε κατέληξε στη θάλασσα. Το περιστατικό κινητοποίησε άμεσα τις αρχές, οι οποίες έστησαν μια μεγάλη επιχείρηση για τον εντοπισμό και την ανάσυρσή του.

Το χρονικό της τραγωδίας: Άγνωστοι οι λόγοι της πτώσης

Το όχημα έπεσε στο νερό στην Πύλη Ε4 του λιμανιού, λίγο μετά τις 8:00 το πρωί. Στο σημείο έσπευσαν αμέσως στελέχη του Λιμενικού Σώματος - Ελληνικής Ακτοφυλακής καθώς και περιπολικό σκάφος. Λόγω του μεγάλου βάθους στο συγκεκριμένο σημείο, το οποίο ξεπερνά τα 8 μέτρα, κρίθηκε απαραίτητη η συνδρομή κλιμακίου της Μονάδας Υποβρυχίων Αποστολών.

Οι δύτες της ΜΥΑ βούτηξαν στα παγωμένα νερά και κατάφεραν να απεγκλωβίσουν τον άτυχο άνδρα μέσα από το βυθισμένο ταξί. Δυστυχώς, όμως, για τον ίδιο ήταν ήδη αργά, καθώς είχε αφήσει την τελευταία του πνοή. Η σορός του παρελήφθη από ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ. Παράλληλα, στο λιμάνι επιστρατεύτηκε ειδικό γερανοφόρο όχημα, το οποίο ξεκίνησε τη διαδικασία ανέλκυσης του αυτοκινήτου από τον βυθό.

Οι συνθήκες κάτω από τις οποίες το ταξί βρέθηκε στη θάλασσα παραμένουν υπό διερεύνηση από τις αρμόδιες αρχές. Αν και οι πρώτες πληροφορίες εξετάζουν το ενδεχόμενο της αυτοχειρίας, το Λιμενικό συλλέγει στοιχεία και μαρτυρίες προκειμένου να ρίξει φως στα ακριβή αίτια της τραγωδίας.

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