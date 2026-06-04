Βραζιλιάνα influencer κάλυψε το σώμα της με 1.000 αυτοκόλλητα Panini του Μουντιάλ (vid)

Επιμέλεια:  Νίκος Δενδρινός
Βραζιλιάνα influencer κάλυψε το σώμα της με 1.000 αυτοκόλλητα Panini του Μουντιάλ (vid)
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Influncer από τη Βραζιλία γέμισε το σώμα της με αυτοκόλλητα Panini και είναι έτοιμη για το Παγκόσμιο Κύπελλο 2026.

Σε ρυθμούς Παγκοσμίου Κυπέλλου κινείται η Καρολάιν Τσάβες, δημοφιλής influencer από τη Βραζιλία, η οποία βρήκε έναν άκρως εκκεντρικό τρόπο για να δείξει τον ενθουσιασμό της για τη μεγάλη ποδοσφαιρική διοργάνωση.

Η νεαρή, που μετρά περισσότερους από 5 εκατομμύρια ακολούθους στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, αποφάσισε να μετατρέψει το σώμα της σε ένα ζωντανό άλμπουμ της Panini.

7 ώρες και 1.000 αυτοκόλλητα: «Ξέρετε πού χρειάστηκαν τα περισσότερα αυτοκόλλητα;»

Η Τσάβες κάλυψε σχεδόν κάθε σημείο του κορμιού της χρησιμοποιώντας συνολικά 1.000 αυτοκόλλητα με φιγούρες ποδοσφαιριστών από διάφορες εθνικές ομάδες. Όπως αποκάλυψε η ίδια μέσα από ένα βίντεο που μοιράστηκε στο Instagram, η διαδικασία δεν ήταν καθόλου εύκολη, καθώς απαιτήθηκαν περισσότερες από 7 ώρες συνεχόμενης προσπάθειας για να ολοκληρωθεί το ιδιαίτερο αυτό «κολάζ».

 

Η influencer δεν δίστασε να σχολιάσει με χιούμορ την εμπειρία της, γράφοντας στη λεζάντα της ανάρτησης: «Ξέρετε πού χρειάστηκαν τα περισσότερα αυτοκόλλητα, έτσι δεν είναι; Είχε πολλή πλάκα να παρατηρώ τα πρόσωπα των ποδοσφαιριστών και να σκέφτομαι σε ποιο σημείο θα τοποθετήσω τον καθένα».

@repercutar_

Kerolay Chaves viralizou após surgir coberta por figurinhas de craques em uma ação relacionada à Copa 2026. Segundo ela, foram cerca de 7 horas de preparação.

♬ som original - Repercutar

Στη συνέχεια, δημοσιεύοντας φωτογραφίες με το τελικό, εντυπωσιακό αποτέλεσμα, προκάλεσε τους διαδικτυακούς της φίλους ρωτώντας τους: «Καταφέρατε να βρείτε τον αγαπημένο σας ποδοσφαιριστή πάνω μου;», με τα σχόλια και τα likes από τους θαυμαστές της να πέφτουν βροχή.

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