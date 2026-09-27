«Τιμωρία» για μια ζωή; Ξένα πανεπιστήμια δεν δέχονται άτομα που ήταν θύτες bullying στο σχολείο

Στη Νότια Κορέα, το bullying στο σχολείο μπορεί πλέον να έχει συνέπειες που φτάνουν μέχρι την πόρτα του πανεπιστημίου και σε απόρριψη της αίτησης εισαγωγής.

Στη Νότια Κορέα, το σχολικό bullying αποκτά ολοένα και πιο σοβαρές συνέπειες για τους μαθητές που εμπλέκονται σε αυτό. Πλέον, οι μαθητές που έχουν τιμωρηθεί για σοβαρές περιπτώσεις σχολικής βίας μπορεί να βρεθούν αντιμέτωποι ακόμη και με την απόρριψη της αίτησής τους σε πανεπιστήμιο.

Το ζήτημα του σχολικού εκφοβισμού, ο οποίος στη Νότια Κορέα αντιμετωπίζεται ως «σχολική βία», απασχολεί εδώ και χρόνια τη χώρα, ενώ παρά τις κυβερνητικές προσπάθειες για τον περιορισμό του φαινομένου, τα περιστατικά εξακολουθούν να αυξάνονται και σε ορισμένες περιπτώσεις παίρνουν ιδιαίτερα βίαιες διαστάσεις.

Ο σχολικός φάκελος μπορεί να επηρεάσει το μέλλον ενός μαθητή

Στη Νότια Κορέα η επιτυχία στις σπουδές θεωρείται ιδιαίτερα σημαντική για την εξασφάλιση μιας καλής επαγγελματικής και οικονομικής πορείας. Η πίεση για υψηλές επιδόσεις ξεκινά από πολύ μικρή ηλικία, με αποτέλεσμα η χώρα να διαθέτει ένα από τα υψηλότερα επίπεδα εκπαίδευσης παγκοσμίως. Το τίμημα, ωστόσο, φαίνεται να είναι σημαντικό για την ψυχική υγεία των νέων, καθώς σύμφωνα με στοιχεία της UNICEF που επικαλείται το δημοσίευμα, η Νότια Κορέα κατατάσσεται στην 34η θέση μεταξύ 37 πλούσιων χωρών όσον αφορά την ψυχική υγεία των παιδιών και των εφήβων.

Την ίδια στιγμή, η αυτοκτονία μεταξύ παιδιών και νέων αποτελεί εδώ και χρόνια σοβαρό πρόβλημα στη χώρα, ενώ ο σχολικός εκφοβισμός συγκαταλέγεται μεταξύ των παραγόντων που έχουν συνδεθεί με την επιδείνωση της ψυχικής κατάστασης των νέων. Κάθε μαθητής στη Νότια Κορέα διαθέτει ατομικό σχολικό φάκελο, και τα τελευταία χρόνια, οι μαθητές που υποβάλλουν αίτηση για εισαγωγή σε πανεπιστήμιο πρέπει να δηλώνουν και τυχόν καταγεγραμμένες κυρώσεις για σχολική βία.

Το 2025, 147 πανεπιστήμια δήλωσαν ότι λάμβαναν υπόψη τέτοιες καταγραφές κατά τη διαδικασία επιλογής των φοιτητών, ενώ από το ακαδημαϊκό έτος που ξεκινά φέτος, η πρακτική αυτή γίνεται υποχρεωτική και για τα δημόσια πανεπιστήμια.

28 μαθητές απορρίφθηκαν από κορυφαίο πανεπιστήμιο

Το Εθνικό Πανεπιστήμιο Kyungpook, ένα από τα κορυφαία πανεπιστήμια της χώρας, ήταν μεταξύ των πρώτων ιδρυμάτων που ενσωμάτωσαν τις καταγραφές σχολικού εκφοβισμού στη διαδικασία εισαγωγής. Μόνο φέτος, το πανεπιστήμιο απέρριψε απευθείας 28 μαθητές λόγω του ιστορικού τους σε περιστατικά σχολικής βίας.

«Αυτό που θέλουμε να δείξουμε με αυτή την πολιτική είναι ότι οι μαθητές πρέπει να αναλαμβάνουν την ευθύνη για τη συμπεριφορά τους», δήλωσε ο Yoon Minyoung, αντιπρύτανης του γραφείου εισαγωγών του πανεπιστημίου. Ο ίδιος αναγνωρίζει ότι η αλλαγή στη διαδικασία εισαγωγής δεν αρκεί από μόνη της για να αντιμετωπιστεί το πρόβλημα της σχολικής βίας. Ωστόσο, υποστηρίζει ότι η εισαγωγή σε πανεπιστήμιο έχει τεράστια σημασία για πολλούς νέους στη Νότια Κορέα και, ως εκ τούτου, μπορεί να λειτουργήσει αποτρεπτικά.

Από μια γραπτή συγγνώμη μέχρι την αποβολή

Η καταγραφή ενός περιστατικού σχολικής βίας στον φάκελο ενός μαθητή δεν γίνεται αυτόματα, μιας και η έννοια της σχολικής βίας καθορίζεται από τη νομοθεσία και έτσι κάθε καταγγελία εξετάζεται αρχικά από ειδική επιτροπή, την οποία υποχρεούται να διαθέτει κάθε σχολείο στη χώρα. Τα αποτελέσματα της έρευνας διαβιβάζονται στη συνέχεια σε άλλη επιτροπή, η οποία αποφασίζει την ποινή.

Η νομοθεσία προβλέπει εννέα επίπεδα κυρώσεων. Η ηπιότερη, το επίπεδο ένα, είναι η υποχρέωση του μαθητή να ζητήσει γραπτώς συγγνώμη, ενώ στην άλλη άκρη της κλίμακας βρίσκεται η ποινή επιπέδου εννέα, που προβλέπει άμεση αποβολή από το σχολείο. «Φέτος επιλέξαμε για πρώτη φορά να μην εξετάζουμε αιτήσεις μαθητών που είχαν στο αρχείο τους ποινή επιπέδου οκτώ ή εννέα», εξήγησε ο Yoon. Για τις χαμηλότερες ποινές, το πανεπιστήμιο εφαρμόζει διαφορετικό σύστημα, αφαιρώντας μόρια από την υποψηφιότητα του μαθητή.

Τα πανεπιστήμια αποφασίζουν πώς θα τιμωρούν το bullying

Τα πανεπιστήμια στη Νότια Κορέα έχουν τη δυνατότητα να αποφασίζουν με ποιον τρόπο θα λαμβάνουν υπόψη τους τις καταγραφές σχολικής βίας κατά την επιλογή των φοιτητών, ωστόσο υποχρεούνται να γνωστοποιούν εκ των προτέρων την πολιτική που ακολουθούν. Στο Εθνικό Πανεπιστήμιο Kyungpook, η συγκεκριμένη πολιτική φαίνεται να έχει υποστηρικτές και μεταξύ των φοιτητών.

«Το βλέπω κυρίως ως έναν τρόπο να προσελκύσουμε περισσότερους καταρτισμένους μαθητές», δήλωσε ο Park Kyumin, φοιτητής και πρεσβευτής του πανεπιστημίου. Όπως εκτιμά, η σύνδεση της σχολικής συμπεριφοράς με τόσο άμεσες συνέπειες μπορεί να κάνει τους μαθητές πιο προσεκτικούς απέναντι στον εκφοβισμό και παράλληλα να ωθήσει τα σχολεία να εντείνουν τις προσπάθειές τους για την πρόληψη της σχολικής βίας.

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