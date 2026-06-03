Κύπρος: Είχε πρόβλημα στην πισίνα του - Βρήκε μια τεράστια οχιά εγκατεστημένη στο skimmer

Οι τεχνικοί άνοιξαν το skimmer, δηλαδή το φίλτρο επιφανείας της πισίνας, για να το επιθεωρήσουν και ήρθαν αντιμέτωποι με το φίδι.

Αναστάτωση επικράτησε στην Πάφο της Κύπρου, όταν ιδιοκτήτης σπιτιού διαπίστωσε πρόβλημα στη λειτουργία της πισίνας του και κάλεσε εξειδικευμένο συνεργείο συντήρησης.

Ο πελάτης ανέφερε στους τεχνικούς ότι από τα στόμια επιστροφής του νερού έβγαινε αέρας, χωρίς να υπάρχει κάποια εμφανής δικαιολογία. Η έρευνα της εταιρείας για τα αίτια της δυσλειτουργίας οδήγησε σε ένα απρόσμενο εύρημα μέσα στα εξαρτήματα καθαρισμού, καθώς μια τεράστια οχιά είχε εγκλωβιστεί στο σημείο.

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