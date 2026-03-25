Βίντεο ντοκουμέντο: Συμμορία ξυλοκόπησε 20χρονο στο μετρό για μια αλυσίδα

Σοκαριστικές εικόνες από το μετρό στο Μοναστηράκι: νεαροί επιτέθηκαν σε 20χρονο για να του αρπάξουν την αλυσίδα. Οι δράστες εντοπίστηκαν και συνελήφθησαν την επόμενη μέρα στη Βικτώρια.

Ένα περιστατικό βίας στο μετρό σόκαρε το επιβατικό κοινό την περασμένη Κυριακή. Σύμφωνα με πληροφορίες, μια ομάδα νεαρών επιτέθηκε σε 20χρονο επιβάτη στο σταθμό στο Μοναστηράκι για να του αρπάξει την αλυσίδα από τον λαιμό.

Ο νεαρός προσπάθησε να ακολουθήσει τους δράστες, αλλά δέχθηκε επίθεση και ξυλοκοπήθηκε πριν οι επιτιθέμενοι διαφύγουν.

Η αστυνομία ταυτοποίησε τους δράστες από το υλικό βιντεοσκόπησης και, την επόμενη ημέρα, τους εντόπισε στον σταθμό στη Βικτώρια, προχωρώντας σε συλλήψεις.

Το MEGA εξασφάλισε αποκλειστικά βίντεο ντοκουμέντο που καταγράφει όλες τις στιγμές της επίθεσης.

