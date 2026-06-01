«Έχει φύγει το παιδί»: Διανομέας έπαιξε τον «Έρωτα Αρχάγγελο» με πιάνο στο μετρό του Συντάγματος (vid)

Νεαρός έπιασε το πιάνο που έχει στηθεί εδώ και κάποιες μέρες στο μετρό του Συντάγματος και έπαιξε τον «Έρωτα Αρχάγγελο», δημιουργώντας μία διαφορετική στιγμή μέσα στη ρουτίνα της πόλης.

Μια ξεχωριστή καλλιτεχνική γωνιά έχει δημιουργηθεί τις τελευταίες μέρες στον σταθμό του μετρό στο Σύνταγμα, όπου έχει τοποθετηθεί ένα κλασικό πιάνο.

Το μουσικό όργανο είναι προσβάσιμο σε κάθε επιβάτη που γνωρίζει μουσική και θέλει να κάνει μία στάση και να παίξει λίγο, διασκεδάζοντας τους περαστικούς.

«Έρωτας Αρχάγγελος» στο μετρό του Συντάγματος

Αυτή η όμορφη πρωτοβουλία χάρισε μια μοναδική στιγμή την Κυριακή (31/5) όταν ένα στιγμιότυπο άρχισε να κάνει τον γύρο του διαδικτύου μέσα από την πλατφόρμα του TikTok, κερδίζοντας χιλιάδες προβολές. Κεντρικό πρόσωπο ήταν ένας νεαρός εργαζόμενος διανομέας.

Ο ντελιβεράς, ο οποίος φορούσε ακόμα τη γαλάζια εταιρική του στολή, έκανε μια σύντομη στάση στο δρομολόγιό του. Ακούμπησε το λευκό του κράνος και κάθισε στο πιάνο, εκτελώντας με πάθος και τεχνική το πασίγνωστο τραγούδι «Έρωτας Αρχάγγελος», μια από τις πιο δυνατές επιτυχίες που σφράγισε με τη φωνή του ο Δημήτρης Μητροπάνος.

