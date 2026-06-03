Το Concorde μοιάζει αργό μπροστά του: Το αεροπλάνο των 5.300 χλμ./ώρα που θα διασχίζει τον Ειρηνικό σε 2 ώρες

Η Ιαπωνία δοκίμασε κινητήρα Mach 5, ανοίγοντας τον δρόμο για υπερηχητικά ταξίδια στο μέλλον.

Η ιδέα ακούγεται σχεδόν εξωπραγματική: ένα επιβατικό αεροσκάφος που θα μπορεί να πετά με ταχύτητα περίπου 5.300 χιλιομέτρων την ώρα και να διασχίζει τον Ειρηνικό σε περίπου δύο ώρες. Όχι, δεν υπάρχει ακόμη εισιτήριο για μια τέτοια πτήση. Υπάρχει όμως ένα σημαντικό βήμα από την Ιαπωνία που δείχνει προς αυτή την κατεύθυνση.

Η JAXA, η ιαπωνική διαστημική υπηρεσία, σε συνεργασία με πανεπιστήμια της χώρας, δοκίμασε με επιτυχία έναν πειραματικό κινητήρα ramjet για συνθήκες Mach 5. Η δοκιμή έγινε στο Kakuda Space Center, στην επαρχία Μιγιάγκι, και αφορά την τεχνολογία που θα μπορούσε κάποτε να χρησιμοποιηθεί σε υπερηχητικά επιβατικά αεροσκάφη.

Δεν πέταξε ακόμη, αλλά άντεξε σε ακραίες συνθήκες

Το πιο σημαντικό εδώ είναι να μη μπερδευτούμε. Δεν απογειώθηκε κάποιο αεροπλάνο με επιβάτες, ούτε έγινε κανονική πτήση στους αιθέρες. Οι ερευνητές δοκίμασαν στο έδαφος ένα πειραματικό μοντέλο περίπου δύο μέτρων, μέσα σε εγκατάσταση που προσομοιώνει τις συνθήκες πτήσης με πέντε φορές την ταχύτητα του ήχου.

Σε τέτοιες ταχύτητες, το πρόβλημα δεν είναι μόνο να κινηθείς γρήγορα. Είναι να αντέξεις. Η θερμοκρασία γύρω από το όχημα μπορεί να πλησιάσει τους 1.000 βαθμούς Κελσίου, λόγω της τεράστιας πίεσης και τριβής του αέρα. Γι’ αυτό η δοκιμή δεν αφορούσε μόνο την καύση του κινητήρα, αλλά και τη θερμική προστασία, καθώς και τη λειτουργία των ηλεκτρονικών συστημάτων μέσα σε ένα τόσο σκληρό περιβάλλον.

Ο κινητήρας που δοκιμάστηκε χρησιμοποιεί υδρογόνο ως καύσιμο. Η τεχνολογία ramjet δεν λειτουργεί όπως οι συνηθισμένοι κινητήρες αεροπλάνων. Εκμεταλλεύεται την ίδια την ταχύτητα του αεροσκάφους για να συμπιέσει τον αέρα πριν από την καύση, κάτι που θεωρητικά μπορεί να επιτρέψει πολύ υψηλότερες ταχύτητες.

Αν η τεχνολογία προχωρήσει, ένα μελλοντικό αεροσκάφος Mach 5 θα μπορούσε να κάνει διαδρομές που σήμερα μοιάζουν ατελείωτες σε χρόνο ταινίας. Για παράδειγμα, ένα ταξίδι από την Ιαπωνία προς τη δυτική ακτή των ΗΠΑ, που σήμερα κρατά περίπου 10 με 12 ώρες, θα μπορούσε να μειωθεί σε περίπου δύο.

Το «αλλά» είναι μεγάλο. Οι ίδιοι οι ερευνητές βλέπουν την εμπορική χρήση για τη δεκαετία του 2040, εφόσον όλα πάνε καλά. Μένουν τεράστια ζητήματα, από την ασφάλεια και τον θόρυβο μέχρι το κόστος και την πιστοποίηση.

Με λίγα λόγια, δεν είμαστε μπροστά στο νέο Concorde που βγαίνει αύριο στις πωλήσεις. Είμαστε όμως μπροστά σε ένα πραγματικό βήμα για την επόμενη μεγάλη μάχη της αεροπορίας: ποιος θα καταφέρει να κάνει τα διηπειρωτικά ταξίδια υπόθεση λίγων ωρών.

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