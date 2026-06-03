Θρίλερ στον Κορυδαλλό: Διαμέρισμα τυλίχτηκε στις φλόγες, άνδρας ανέβηκε στην ταράτσα για να σωθεί (vid)

Στο σημείο επιχειρούν 15 πυροσβέστες με τέσσερα οχήματα και ειδικό βραχιονοφόρο.

Μια τραγική ειρωνεία φαίνεται πως κρύβεται πίσω από τη φωτιά που ξέσπασε το πρωί της Τετάρτης σε διαμέρισμα στον Κορυδαλλό. Σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες, η πυρκαγιά φέρεται να ξεκίνησε από αναμμένο καντήλι, καθώς σήμερα τελέστηκε η κηδεία της γυναίκας που ζούσε στο συγκεκριμένο διαμέρισμα.

Η φωτιά προκάλεσε άμεση κινητοποίηση της Πυροσβεστικής, καθώς στο σημείο υπήρξε αναστάτωση και ένας ένοικος φέρεται να ανέβηκε στην ταράτσα του κτιρίου για να αποφύγει τις φλόγες και τους καπνούς. Οι πυροσβέστες έσπευσαν στην οδό Σάμου, όπου βρίσκεται το διαμέρισμα, με στόχο να περιορίσουν άμεσα την πυρκαγιά και να προχωρήσουν στον απεγκλωβισμό του.

Συναγερμός στην οδό Σάμου

Στο σημείο επιχειρούν 15 πυροσβέστες με τέσσερα οχήματα, ενώ στην επιχείρηση συνδράμει και ειδικό βραχιονοφόρο όχημα. Η παρουσία του κρίθηκε απαραίτητη, καθώς ο ένοικος είχε εγκλωβιστεί στην ταράτσα και οι δυνάμεις της Πυροσβεστικής έπρεπε να προσεγγίσουν με ασφάλεια το σημείο.

Η φωτιά ξέσπασε σε κατοικία στον Κορυδαλλό και από τα πρώτα λεπτά προκάλεσε μεγάλη κινητοποίηση, καθώς υπήρχε κίνδυνος επέκτασης σε γειτονικούς χώρους. Οι πυροσβέστες προσπάθησαν να θέσουν τις φλόγες υπό έλεγχο, ενώ παράλληλα έδιναν προτεραιότητα στην ασφάλεια του εγκλωβισμένου ανθρώπου.

Σύμφωνα με όσα έγιναν γνωστά, ο άνδρας ανέβηκε στην ταράτσα για να απομακρυνθεί από το σημείο όπου είχε εκδηλωθεί η φωτιά. Η εικόνα του εγκλωβισμού προκάλεσε ανησυχία στους κατοίκους της περιοχής, που είδαν τις δυνάμεις της Πυροσβεστικής να φτάνουν άμεσα στο σημείο και να στήνουν επιχείρηση διάσωσης.

Μέχρι στιγμής, τα ακριβή αίτια της πυρκαγιάς δεν έχουν ανακοινωθεί επισήμως. Ωστόσο, οι πληροφορίες για το αναμμένο καντήλι δίνουν στο περιστατικό μια ιδιαίτερα βαριά ανθρώπινη διάσταση, καθώς η φωτιά φέρεται να συνδέεται με το σπίτι γυναίκας που είχε μόλις κηδευτεί.

Η επιχείρηση της Πυροσβεστικής βρίσκεται σε εξέλιξη, με στόχο την πλήρη κατάσβεση της φωτιάς και την αποφυγή μεγαλύτερων ζημιών στο κτίριο.

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