Το viral κόλπο με καφέ και Coca-Cola που ΔΕΝ ξεβουλώνει τον νεροχύτη: Τι λέει υδραυλικός

Ένας υδραυλικός εξηγεί γιατί το viral κόλπο με κατακάθια καφέ και Coca-Cola δεν βοηθά τον βουλωμένο νεροχύτη.

Στο διαδίκτυο ξεφυτρώνουν συνεχώς viral «κόλπα» για το σπίτι που υπόσχονται γρήγορες λύσεις χωρίς κόπο και χωρίς έξοδα. Κάποια πράγματι βοηθούν, άλλα όμως απλώς δείχνουν ωραία σε ένα βίντεο λίγων δευτερολέπτων. Και όταν μιλάμε για σωληνώσεις, νεροχύτες και αποχετεύσεις, ένα λάθος tip μπορεί τελικά να κάνει μεγαλύτερη ζημιά από το αρχικό πρόβλημα.

Ένα από αυτά τα κόλπα αφορά τον βουλωμένο νεροχύτη και θέλει τους χρήστες να ρίχνουν κατακάθια καφέ μαζί με Coca-Cola στην αποχέτευση, με την ελπίδα ότι ο σωλήνας θα καθαρίσει. Σύμφωνα όμως με υδραυλικό που μίλησε στην ισπανική εκπομπή Herrera en COPE, η συγκεκριμένη ιδέα «δεν αξίζει τίποτα» και δεν προσφέρει πραγματικό αποτέλεσμα.

Το απλό που δουλεύει καλύτερα

Ο ειδικός ήταν ξεκάθαρος: αντί για πειράματα με καφέ και αναψυκτικά, το πρώτο πράγμα που μπορεί να κάνει κάποιος σε ένα ήπιο πρόβλημα είναι να ρίξει ζεστό νερό. Όχι επειδή πρόκειται για μαγική λύση, αλλά επειδή μπορεί να βοηθήσει να μετακινηθούν λίπη και υπολείμματα πριν το βούλωμα γίνει πιο σοβαρό.

Ο νεροχύτης της κουζίνας είναι από τα σημεία του σπιτιού που ταλαιπωρούνται περισσότερο. Λίπη, σαπούνια, μικρά κομμάτια φαγητού και καθημερινά υπολείμματα μαζεύονται σιγά σιγά στους σωλήνες και κάποια στιγμή δημιουργούν φράξιμο. Εκεί αρχίζουν τα viral κόλπα, τα μπουκάλια με περίεργους συνδυασμούς και οι λύσεις που υπόσχονται πολλά μέσα σε λίγα δευτερόλεπτα.

Το πρόβλημα με τα κατακάθια του καφέ είναι ότι δεν εξαφανίζονται μαγικά. Αντί να καθαρίζουν την αποχέτευση, μπορούν να κολλήσουν πάνω στα λίπη και στα υπολείμματα που ήδη υπάρχουν μέσα στον σωλήνα, κάνοντας την κατάσταση χειρότερη. Η Coca-Cola, από την άλλη, μπορεί να μοιάζει «δυνατή» λόγω οξύτητας, αλλά αυτό δεν σημαίνει ότι μπορεί να ξεμπλοκάρει μια βουλωμένη κουζίνα.

Η πιο ασφαλής καθημερινή κίνηση είναι η πρόληψη. Να μη ρίχνουμε λάδια στον νεροχύτη, να καθαρίζουμε τα πιάτα από μεγάλα υπολείμματα πριν τα πλύνουμε και να χρησιμοποιούμε πού και πού ζεστό νερό για συντήρηση. Αν το νερό δεν φεύγει, αν υπάρχει μυρωδιά ή αν το πρόβλημα επιστρέφει συνέχεια, τότε δεν χρειάζεται άλλο TikTok. Χρειάζεται υδραυλικός.

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