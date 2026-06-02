Metallica, Iron Maiden ή Final Four; Το γεγονός που «κούνησε» περισσότερο το ΟΑΚΑ και κατέγραψε ο σεισμογράφος

Πείραμα του Γεωδυναμικού Ινστιτούτου στο ΟΑΚΑ αποκάλυψε ποια εκδήλωση προκάλεσε τις ισχυρότερες δονήσεις στο έδαφος. Τα τραγούδια που «χτύπησαν κόκκινο» και η σύγκριση με το Final Four.

Ένα πρωτότυπο επιστημονικό πείραμα που πραγματοποιήθηκε στο Ολυμπιακό Αθλητικό Κέντρο Αθηνών (ΟΑΚΑ) έδωσε απάντηση σε ένα ασυνήθιστο ερώτημα: ποια μεγάλη διοργάνωση κατάφερε να «ταρακουνήσει» περισσότερο το έδαφος; Η συναυλία των Metallica, αυτή των Iron Maiden ή ο τελικός του Final Four της EuroLeague;

Για να το διαπιστώσει, το Γεωδυναμικό Ινστιτούτο του Εθνικού Αστεροσκοπείου Αθηνών εγκατέστησε τον Μάιο του 2026 έναν σεισμολογικό σταθμό υψηλής ευαισθησίας στο ΟΑΚΑ, καταγράφοντας τις δονήσεις που δημιουργούσαν δεκάδες χιλιάδες άνθρωποι κατά τη διάρκεια μεγάλων εκδηλώσεων.

Οι Metallica στην κορυφή των καταγραφών

Τα στοιχεία που συγκεντρώθηκαν από τις συναυλίες των Metallica στις 9 Μαΐου και των Iron Maiden στις 23 Μαΐου έδειξαν σαφή διαφορά στην ένταση των δονήσεων.

Σύμφωνα με την ανάλυση των δεδομένων, η συναυλία των Metallica (περίπου 90.000 κόσμος) παρήγαγε σημαντικά ισχυρότερη σεισμική απόκριση, με τις μέγιστες καταγεγραμμένες επιταχύνσεις να είναι περίπου δυόμισι φορές υψηλότερες σε σχέση με εκείνες των Iron Maiden (περίπου 50.000 κόσμος).

Οι επιστήμονες υπολόγισαν ότι η συνολική ενέργεια που μεταφέρθηκε στο έδαφος κατά τη διάρκεια της συναυλίας των Metallica αντιστοιχεί σε ισοδύναμο τοπικό μέγεθος περίπου ML 1,5, ενώ για τους Iron Maiden το αντίστοιχο μέγεθος κυμάνθηκε κοντά στο ML 0,9.

Αν και οι τιμές αυτές δεν αντιστοιχούν σε πραγματικούς σεισμούς, αποτελούν έναν αξιόπιστο δείκτη για τη σύγκριση της έντασης των ανθρωπογενών δονήσεων.

Τα τραγούδια που «χτύπησαν» περισσότερο τον σεισμογράφο

Η λεπτομερής ανάλυση των καταγραφών επέτρεψε στους ερευνητές να συσχετίσουν συγκεκριμένες κορυφώσεις στα σεισμικά δεδομένα με τραγούδια του προγράμματος.

Στη συναυλία των Metallica, η μεγαλύτερη σεισμική απόκριση καταγράφηκε κατά την εκτέλεση του «Moth Into Flame», το οποίο προκάλεσε τη μεγαλύτερη εδαφική επιτάχυνση της βραδιάς.

Ιδιαίτερα έντονες δονήσεις σημειώθηκαν επίσης στα:

Master of Puppets

Fade to Black

Wherever I May Roam

One

Αντίστοιχα, στους Iron Maiden, το τραγούδι που κινητοποίησε περισσότερο το κοινό ήταν το «Killers», ενώ υψηλές τιμές καταγράφηκαν και στα:

2 Minutes to Midnight

Seventh Son of a Seventh Son

Rime of the Ancient Mariner

Wrathchild

Πού κατατάσσεται το Final Four

Ο προσωρινός σεισμολογικός σταθμός παρέμεινε σε λειτουργία και κατά τη διάρκεια του EuroLeague Final Four 2026 (περίπου 20.000 κόσμος), προσφέροντας μια μοναδική ευκαιρία σύγκρισης ανάμεσα σε μια κορυφαία αθλητική διοργάνωση και δύο από τις μεγαλύτερες συναυλίες της χρονιάς.

Οι καταγραφές έδειξαν ότι οι πανηγυρισμοί των φιλάθλων, ιδιαίτερα στις κρίσιμες στιγμές του τελικού και κατά την απονομή του τροπαίου, δημιούργησαν ξεκάθαρα ανιχνεύσιμα σεισμικά σήματα.

Ωστόσο, η συνολική ένταση των δονήσεων παρέμεινε χαμηλότερη από εκείνη που προκάλεσε το κοινό των Metallica. Τα επίπεδα καταγράφηκαν σε τιμές παρόμοιες με εκείνες της συναυλίας των Iron Maiden, επιβεβαιώνοντας ότι η μαζική και συγχρονισμένη ανθρώπινη δραστηριότητα μπορεί να αφήσει ισχυρό αποτύπωμα ακόμη και στα πιο ευαίσθητα σεισμολογικά όργανα.

Τι δείχνει το πείραμα

Τα αποτελέσματα του εγχειρήματος αναδεικνύουν τις δυνατότητες της σύγχρονης σεισμολογίας να καταγράφει όχι μόνο φυσικά φαινόμενα αλλά και δονήσεις που προκαλούνται από μεγάλες συγκεντρώσεις ανθρώπων.

Παράλληλα, αποδεικνύουν ότι η ενέργεια που παράγεται από δεκάδες χιλιάδες θεατές όταν τραγουδούν, χοροπηδούν ή πανηγυρίζουν ταυτόχρονα μπορεί να είναι αρκετή ώστε να γίνει αισθητή από επιστημονικά όργανα υψηλής ακρίβειας.

Με βάση τα στοιχεία του πειράματος, ο μεγάλος «νικητής» της άτυπης αναμέτρησης είναι οι Metallica, καθώς η συναυλία τους προκάλεσε τις ισχυρότερες δονήσεις που καταγράφηκαν στο ΟΑΚΑ, αφήνοντας πίσω τόσο τους Iron Maiden όσο και το Final Four της EuroLeague.

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