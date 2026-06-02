Τον κορόιδευαν επειδή κρατούσε μετρητά στο πορτοφόλι του - η επιστήμη απέδειξε ότι είχε δίκιο

Γιατί όσοι πληρώνουν με μετρητά ξοδεύουν λιγότερα; Νέες έρευνες δείχνουν ότι τα χαρτονομίσματα βοηθούν στον έλεγχο των εξόδων και προστατεύουν από τις παρορμητικές αγορές.

Για χρόνια, ένας 70χρονος συνήθιζε να πληρώνει βγάζοντας προσεκτικά τα διπλωμένα χαρτονομίσματα από το πορτοφόλι του, μετρώντας τα ένα προς ένα πριν φτάσει στο ταμείο. Στα μάτια των παιδιών του, η συνήθεια αυτή έμοιαζε ξεπερασμένη σε μια εποχή όπου οι αγορές ολοκληρώνονται με ένα άγγιγμα στο κινητό ή το smartwatch.

Όμως, αυτό που πολλοί θεωρούσαν παρωχημένη συνήθεια αποδεικνύεται σήμερα ότι κρύβει μια σημαντική οικονομική λογική. Σύγχρονες μελέτες δείχνουν ότι η χρήση μετρητών μπορεί να βοηθήσει σημαντικά στον έλεγχο των εξόδων και στην αποφυγή των παρορμητικών αγορών.

Γιατί «πονάει» περισσότερο να πληρώνουμε με μετρητά

Οι ειδικοί στην οικονομική ψυχολογία χρησιμοποιούν τον όρο «πόνος της πληρωμής» για να περιγράψουν το συναίσθημα που βιώνει κάποιος όταν αποχωρίζεται φυσικά χρήματα. Όταν ένα χαρτονόμισμα αλλάζει χέρια, η απώλεια γίνεται άμεσα αντιληπτή και ο εγκέφαλος καταγράφει πιο έντονα το κόστος της αγοράς.

Αντίθετα, οι ψηφιακές συναλλαγές πραγματοποιούνται σχεδόν αυτόματα. Ένα πέρασμα της κάρτας ή του κινητού αρκεί για να ολοκληρωθεί η πληρωμή, χωρίς να υπάρχει η ίδια αίσθηση απώλειας χρημάτων.

Αναλύσεις δεκάδων διεθνών ερευνών έχουν καταλήξει στο ίδιο συμπέρασμα: οι καταναλωτές τείνουν να ξοδεύουν περισσότερα όταν χρησιμοποιούν ηλεκτρονικές μεθόδους πληρωμής, καθώς η διαδικασία της αγοράς γίνεται πιο εύκολη και λιγότερο συνειδητή.

#cashevelopebudget #budgetbycash #budgeting101 #personalfinance ♬ original sound - thebudgetmom @thebudgetmom Ever wondered how the Cash Envelope Method really works in real life? Here are the answers to the questions I get asked the most when I share my cash stuffing videos: 👉 Do you carry all your envelopes everywhere? No! I always carry my Miscellaneous envelope, but the others only come with me when I know I’ll need them. The rest stay tucked away in a secure spot at home. 👉 What happens if you run out of cash in an envelope? When it’s gone, it’s gone. That’s the whole point—it creates boundaries and instant awareness with my spending. Sometimes I’ll “borrow” from another envelope if it’s absolutely necessary, but I try not to make this a consistent habit. 👉 What if you want to shop online? I pull the cash from the right envelope, deposit it into my account, and then make the purchase with my card. 👉 Isn’t it unsafe to keep cash at home? For me, it’s no more unsafe than overspending with a debit or credit card. I keep my envelopes in a hidden and secure location. 👉 Who does the spending in your household? I’m the main spender since I handle most of the grocery shopping. My husband has his own spending money from our joint account that I don’t track or share publicly—it works for us. 👉 Have you ever lost a cash envelope? Yes, I have—and it taught me to be even more mindful about how I store and carry them. I’ve been using the Cash Envelope Method for over 12 years. I’m debt-free, a millionaire, and still choose this method—because it gives me something no app or card ever has: real-time awareness of where my money is going and the discipline to spend with intention. 💬 Which envelope category would be hardest for YOU to stick to? #budgetingtips

Η επιστροφή των μετρητών στους νέους

Παρά τη ραγδαία εξάπλωση των ψηφιακών πληρωμών, ολοένα και περισσότεροι νέοι στρέφονται ξανά στα μετρητά ως εργαλείο διαχείρισης του προσωπικού τους προϋπολογισμού.

Η πρακτική του διαχωρισμού των μηνιαίων εξόδων σε διαφορετικούς φακέλους με συγκεκριμένα ποσά για τρόφιμα, λογαριασμούς, μετακινήσεις και ψυχαγωγία έχει γνωρίσει ιδιαίτερη άνθηση στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης. Η μέθοδος αυτή επιτρέπει την άμεση οπτικοποίηση των διαθέσιμων χρημάτων και βοηθά στην αποφυγή υπερβάσεων.

Για πολλούς, η φυσική επαφή με τα χρήματα λειτουργεί ως ένας απλός αλλά αποτελεσματικός μηχανισμός αυτοελέγχου, ειδικά σε περιόδους αυξημένου κόστους ζωής.

Η σημασία των μετρητών σε περιόδους κρίσης

Πέρα από τον έλεγχο των δαπανών, τα μετρητά εξακολουθούν να αποτελούν σημαντικό δίχτυ ασφαλείας όταν η τεχνολογία αποτυγχάνει.

Πρόσφατα περιστατικά διακοπών ρεύματος και τεχνικών προβλημάτων σε συστήματα πληρωμών ανέδειξαν πόσο εξαρτημένη έχει γίνει η καθημερινότητα από τις ηλεκτρονικές συναλλαγές. Σε περιπτώσεις όπου δεν υπάρχει πρόσβαση στο διαδίκτυο ή τα τερματικά πληρωμών τίθενται εκτός λειτουργίας, τα φυσικά χρήματα παραμένουν η μοναδική άμεση λύση για βασικές αγορές.

Για τον λόγο αυτό, οικονομικοί φορείς και κεντρικές τράπεζες συνιστούν στους πολίτες να διατηρούν ένα μικρό απόθεμα μετρητών για έκτακτες ανάγκες.

Ίσως τελικά ο τρόπος εκείνου του πατέρα που κρατούσε πάντα διπλωμένα χαρτονομίσματα στο πορτοφόλι του να μην ήταν τόσο ξεπερασμένος όσο πίστευαν οι νεότεροι. Αντίθετα, φαίνεται πως είχε υιοθετήσει μια πρακτική που σήμερα η επιστήμη αναγνωρίζει ως έναν από τους πιο απλούς τρόπους για καλύτερο οικονομικό έλεγχο.

TI ΔΙΑΒΑΖΕΤΑΙ