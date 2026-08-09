«Έζησα θερινό σινεμά και πανηγύρι ταυτόχρονα»: Πράγματα που συμβαίνουν στην Αθήνα τον Αύγουστο

Την ίδια στιγμή που κάποιος τραγουδούσε το «Γλέντι» της Καραπατάκη, ο Σεθ Ρόγκεν με κοιτούσε από την οθονη του σινεμά, πολύ θυμωμένος.

Η ταινία "The Invite" δεν είχε φτάσει καν στο διάλειμμα. Ο Σεθ Ρόγκεν ήταν πάρα πολύ θυμωμένος με την ελευθεριακή συμπεριφορά των γειτόνων του, που υποδύονταν η Πενέλοπι Κρουζ και ο Έντουαρντ Νόρτον, ενώ η Ολίβια Γουάιλντ, που υποδυόταν την οικοδέσποινα και γυναίκα του Ρόγκεν, ήταν πάρα πολύ αγχωμένη, γιατί ήθελε το βράδυ να είναι υπέροχο και ιδανικό για όλους.

Η ταινία ήταν από μια από εκείνες τις μοντέρνες κομεντί που προβάλλουν ένα θέμα λίγο πιο ακραίο από τα συνηθισμένα, με πινελιές χιούμορ αλλά όλα είναι «τόσο, όσο» και στο τέλος όλοι γίνονται ξανά φρόνιμοι και καλά παιδιά, γιατί ζούμε και σε έναν post-me too κόσμο και οι σεναριογράφοι ακόμα ψάχνουν πως να γράψουν ψυχαγωγικά, χωρίς να προσβάλλουν κανέναν.

Διαβάστε την συνέχεια στο reader.gr