Η «Πύλη προς την Κόλαση» της Σιβηρίας μεγαλώνει και φέρνει στο φως ζώα από την Εποχή των Παγετώνων

Ο κρατήρας Batagaika στη Σιβηρία επεκτείνεται λόγω της τήξης του παγετού, αποκαλύπτοντας προϊστορικά ζώα και απελευθερώνοντας χιλιάδες τόνους άνθρακα κάθε χρόνο.

Στην απομακρυσμένη βορειοανατολική Σιβηρία, μια τεράστια γεωλογική «πληγή» συνεχίζει να μεγαλώνει, προκαλώντας το ενδιαφέρον των επιστημόνων αλλά και ανησυχία για τις επιπτώσεις της κλιματικής αλλαγής. Πρόκειται για τον κρατήρα Batagaika, γνωστό και ως «Πύλη προς την Κόλαση», ένα από τα πιο εντυπωσιακά και ασυνήθιστα γεωλογικά φαινόμενα στον πλανήτη.

Παρά την ονομασία του, δεν πρόκειται για κρατήρα που δημιουργήθηκε από μετεωρίτη ή ηφαιστειακή δραστηριότητα. Οι επιστήμονες τον κατατάσσουν στις λεγόμενες μεγακαθιζήσεις, φαινόμενα που προκαλούνται όταν μεγάλες ποσότητες μόνιμα παγωμένου εδάφους λιώνουν και καταρρέουν.

Η δημιουργία του συνδέεται με εκτεταμένες αποψιλώσεις δασών που πραγματοποιήθηκαν στη Δημοκρατία των Σαχά κατά τις δεκαετίες του 1950 και του 1960. Η απομάκρυνση της δασικής έκτασης άφησε εκτεθειμένο το μόνιμα παγωμένο υπέδαφος, το οποίο άρχισε σταδιακά να αποψύχεται, πυροδοτώντας μια διαδικασία που συνεχίζεται μέχρι σήμερα.

Μήκος ενός χιλιομέτρου

Οι διαστάσεις του εντυπωσιάζουν. Ο σχηματισμός εκτείνεται σε μήκος περίπου ενός χιλιομέτρου, φτάνει τα 800 μέτρα σε πλάτος και ξεπερνά τα 50 μέτρα σε βάθος. Σύμφωνα με δορυφορικές παρατηρήσεις, η έκτασή του έχει αυξηθεί θεαματικά τις τελευταίες δεκαετίες, ενώ μεταξύ 1991 και 2018 σχεδόν τριπλασιάστηκε.

Η ταχεία επέκταση οφείλεται σε έναν αυτοτροφοδοτούμενο μηχανισμό. Καθώς νέα στρώματα παγωμένου εδάφους εκτίθενται στον αέρα και στη θερμότητα, λιώνουν ακόμη πιο γρήγορα, προκαλώντας νέες καταρρεύσεις και περαιτέρω διεύρυνση της χαράδρας.

Απολιθώματα ζωντανών οργανισμών

Πέρα όμως από τη γεωλογική του σημασία, ο Batagaika αποτελεί και ένα φυσικό «παράθυρο» στο μακρινό παρελθόν της Γης. Η τήξη του μόνιμου παγετού έχει αποκαλύψει εξαιρετικά διατηρημένα απολιθώματα και οργανικά κατάλοιπα χιλιάδων ετών.

Το 2018 οι ερευνητές εντόπισαν τα λείψανα ενός εξαφανισμένου είδους αλόγου, του Equus lenensis, μέσα στα οποία βρέθηκε το αρχαιότερο υγρό αίμα που έχει καταγραφεί ποτέ. Λίγα χρόνια αργότερα, το 2024, ήρθε στο φως ένα εξαιρετικά καλοδιατηρημένο μωρό μαμούθ ηλικίας περίπου 50.000 ετών, το οποίο θεωρήθηκε ένα από τα σημαντικότερα παλαιοντολογικά ευρήματα των τελευταίων δεκαετιών.

Περιβαλλοντικές συνέπειες

Την ίδια στιγμή, οι επιστήμονες προειδοποιούν ότι η συνεχής τήξη του μόνιμου παγετού έχει σοβαρές περιβαλλοντικές συνέπειες. Η οργανική ύλη που παρέμενε παγιδευμένη για χιλιάδες χρόνια αρχίζει να αποσυντίθεται, απελευθερώνοντας μεγάλες ποσότητες διοξειδίου του άνθρακα και μεθανίου στην ατμόσφαιρα.

Εκτιμάται ότι ο Batagaika απελευθερώνει κάθε χρόνο χιλιάδες τόνους άνθρακα, ενισχύοντας το φαινόμενο του θερμοκηπίου και επιταχύνοντας περαιτέρω την υπερθέρμανση του πλανήτη. Πρόκειται για έναν φαύλο κύκλο, όπου η κλιματική αλλαγή επιταχύνει την τήξη του παγετού και η τήξη του παγετού ενισχύει με τη σειρά της την κλιματική αλλαγή.

Για τους επιστήμονες, η «Πύλη προς την Κόλαση» δεν αποτελεί μόνο ένα εντυπωσιακό γεωλογικό αξιοθέατο. Είναι ταυτόχρονα ένα ζωντανό εργαστήριο που αποκαλύπτει στοιχεία για το παρελθόν της Γης, αλλά και μια προειδοποίηση για τις επιπτώσεις που μπορεί να έχει η ταχεία μεταβολή του κλίματος στον πλανήτη.

