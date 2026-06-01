Πέτρος Κόκκαλης: Παραιτήθηκε από τον «Κόσμο» - Ραγδαίες εξελίξεις στο κόμμα που ίδρυσε

Την αποχώρησή του από τον «Κόσμο» ανακοίνωσε ο Πέτρος Κόκκαλης, παραιτούμενος από τη θέση του γραμματέα και μέλους του κόμματος. Τι αναφέρει ο Νίκος Ράπτης για το μέλλον του πολιτικού φορέα.

Σημαντικές εξελίξεις καταγράφονται στο κόμμα «Κόσμος», καθώς ο Πέτρος Κόκκαλης ανακοίνωσε την αποχώρησή του από την ηγεσία και τον πολιτικό φορέα που ίδρυσε πριν από περίπου δύο χρόνια.

Ο πρώην ευρωβουλευτής γνωστοποίησε ότι παραιτείται από τη θέση του ιδρυτή και γραμματέα του κόμματος, ενώ παράλληλα δρομολογεί και την οριστική αποχώρησή του από τις τάξεις του «Κόσμου», σηματοδοτώντας μια νέα φάση για το πολιτικό εγχείρημα που ξεκίνησε το καλοκαίρι του 2024.

Την εξέλιξη επιβεβαίωσε ο εκ των προέδρων του κόμματος, Νίκος Ράπτης, μέσω δημόσιας τοποθέτησής του στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης. Στην ανάρτησή του υποστήριξε ότι η παραίτηση του Πέτρου Κόκκαλη ουσιαστικά οδηγεί στο τέλος του εγχειρήματος, κάνοντας λόγο για μια εξέλιξη που «επικυρώνει την πολιτική αποτυχία» της προσπάθειας.

Παράλληλα, ο κ. Ράπτης ανακοίνωσε την πρόθεσή του να αποχωρήσει και ο ίδιος από τα καθήκοντα που ασκεί στο κόμμα, εκτιμώντας ότι μετά τις τελευταίες εξελίξεις δεν υφίσταται λόγος συνέχισης του ρόλου του. Όπως διευκρίνισε, θα παραμείνει προσωρινά στη Γραμματεία προκειμένου να συμβάλει στη διευθέτηση οργανωτικών εκκρεμοτήτων και στην ολοκλήρωση των διαδικασιών που απαιτούνται για την επόμενη ημέρα του πολιτικού φορέα.

Η αποχώρηση του ιδρυτή του «Κόσμου» δημιουργεί νέα δεδομένα για το μέλλον του κόμματος, καθώς στελέχη και μέλη καλούνται να αποφασίσουν τα επόμενα βήματα μετά την αιφνίδια ανατροπή στο εσωτερικό του σχηματισμού.

Η ανάρτηση του Νίκου Ράπτη

Σήμερα το μεσημέρι, στις 2:20, ο Πέτρος Κόκκαλης μας ανακοίνωσε πως παραιτείται από τη γραμματεία του Κόσμος - Kosmos και προανήγγειλε την αποχώρησή του από το κόμμα που ίδρυσε στις αρχές Ιουλίου.

Ο Πέτρος Κόκκαλης ήταν η ουσία και η κινητήρια δύναμη του εγχειρήματος του Κόσμου Πράσινη Συμφωνία. Η παραίτησή του ακυρώνει ολόκληρο το εγχείρημα και επικυρώνει την πολιτική του αποτυχία.

Σε ό,τι με αφορά δεν έχει νόημα να ασκώ πλέον τα καθήκοντα του συμπροέδρου του Κόσμου. Θα συμμετέχω στη Γραμματεία για να διευθετήσουμε τον οργανωτικό επίλογο της κοινής μας προσπάθειας.

Αυτό που δεν τελειώνει όμως, είναι η παρουσία της πολιτικής οικολογίας στα πολιτικά μας πράγματα. Γι’ αυτό προσκαλώ όσα μέλη και στελέχη του Κόσμου επιθυμούν να συντονιστούμε πολιτικά στο μέλλον, σε ανοικτή διαδικτυακή συνέλευση, το επόμενο Σάββατο 6 Ιουνίου 2026, στις 11 π.μ.

Εύχομαι καλή συνέχεια και καλό συναπάντημα στον Πέτρο και στα άλλα μέλη και στελέχη του Κόσμου-Πράσινη Συμφωνία.

