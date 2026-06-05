Τραγωδία στην έρημο Σαχάρα: 49 άνθρωποι πέθαναν από δίψα μετά από βλάβη στο φορτηγό τους

Σχεδόν 50 άνθρωποι πέθαναν από δίψα στην έρημο Σαχάρα μετά από βλάβη στο φορτηγό της. Τα θύματα θάφτηκαν σε ομαδικούς τάφους από την ομάδα διάσωσης που στάλθηκε στην περιοχή

Τουλάχιστον 49 άνθρωποι πέθαναν από δίψα σε ένα απομακρυσμένο μέρος της ερήμου Σαχάρα στο βόρειο Νίγηρα, μετά από βλάβη στο φορτηγό που τους μετέφερε, ανακοίνωσαν οι αρχές. Η ομάδα επέστρεφε από το Μάλι, όπου είχε παρακολουθήσει ένα μουσουλμανικό φεστιβάλ, όταν ξέμεινε από νερό και εγκλωβίστηκε σε απόσταση μεγαλύτερη των 80 χιλιομέτρων δυτικά της Ασαμάκα, ενός σημαντικού σημείου διέλευσης των συνόρων μεταξύ Νίγηρα και Αλγερίας.

«Οι ταξιδιώτες βρέθηκαν παγιδευμένοι στην καρδιά ενός εχθρικού περιβάλλοντος όπου οι ακραίες θερμοκρασίες και η έλλειψη σημείων ανεφοδιασμού καθιστούν την επιβίωση εξαιρετικά δύσκολη», ανέφερε ανακοίνωση του κυβερνήτη της Αγκαντέζ. Μόνο δύο επέζησαν, διασχίζοντας την έρημο προς την Ασαμάκα, όπου ειδοποίησαν τις αρχές.

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