NASA: Εκκενώνεται επειγόντως ο Διεθνής Διαστημικός Σταθμός - Διαρροή αέρα απειλεί όλο το σκάφος
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Αστροναύτες που επέβαιναν στον Διεθνή Διαστημικό Σταθμό έλαβαν εντολή από τη NASA να προετοιμαστούν για πιθανή εκκένωση την Παρασκευή (6/6).
Οι αστροναύτες που επέβαιναν στον Διεθνή Διαστημικό Σταθμό έλαβαν εντολή από τη NASA να επιστρέψουν στο διαστημόπλοιό τους και να προετοιμαστούν για πιθανή εκκένωση την Παρασκευή (6/6).
Την ίδια στιγμή, ρωσικό πλήρωμα προσπαθεί να επιδιορθώσει μια επιδεινούμενη διαρροή αέρα στο τμήμα του τροχιακού εργαστηρίου, όπως ανακοίνωσε η Υπηρεσία Αεροναυπηγικής και Διαστήματος.
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