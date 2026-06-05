NASA: Εκκενώνεται επειγόντως ο Διεθνής Διαστημικός Σταθμός - Διαρροή αέρα απειλεί όλο το σκάφος

Αστροναύτες που επέβαιναν στον Διεθνή Διαστημικό Σταθμό έλαβαν εντολή από τη NASA να προετοιμαστούν για πιθανή εκκένωση την Παρασκευή (6/6).

Οι αστροναύτες που επέβαιναν στον Διεθνή Διαστημικό Σταθμό έλαβαν εντολή από τη NASA να επιστρέψουν στο διαστημόπλοιό τους και να προετοιμαστούν για πιθανή εκκένωση την Παρασκευή (6/6).

Την ίδια στιγμή, ρωσικό πλήρωμα προσπαθεί να επιδιορθώσει μια επιδεινούμενη διαρροή αέρα στο τμήμα του τροχιακού εργαστηρίου, όπως ανακοίνωσε η Υπηρεσία Αεροναυπηγικής και Διαστήματος.

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