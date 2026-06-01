Αινιγματική φωτογραφία του Γιώργου Μαζωνάκη με τραύματα στο πρόσωπο: «Για τόσα δάκρυα...»

Ανησυχία στους διαδικτυακούς του φίλους και θαυμαστές προκάλεσε ο Γιώργος Μαζωνάκης, μέσα από μια απρόσμενη φωτογραφία που μοιράστηκε στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, στην οποία εμφανίζεται με χτυπήματα στο πρόσωπο.

Στη φωτογραφία που ανέβασε στον προσωπικό του λογαριασμό στο Instagram, ο δημοφιλής καλλιτέχνης ποζάρει κοιτάζοντας κατάματα την κάμερα, έχοντας εμφανή σημάδια τραυματισμού γύρω από το αριστερό του μάτι, ενώ ακριβώς κάτω από αυτό διακρίνεται τοποθετημένο ένα ιατρικό τσιρότο.

Το αινιγματικό μήνυμα του Γιώργου Μαζωνάκη

Ο Γιώργος Μαζωνάκης επέλεξε να συνοδεύσει τη συγκεκριμένη ανάρτηση με μια ιδιαίτερα αινιγματική λεζάντα, γράφοντας χαρακτηριστικά: «Για τόσα δάκρυα που δεν στέγνωσαν με τον χρόνο».

Ωστόσο, ο τραγουδιστής απέφυγε να δώσει περαιτέρω διευκρινίσεις ή να εξηγήσει στους ακολούθους του κάτω από ποιες συνθήκες προκλήθηκαν τα συγκεκριμένα χτυπήματα, αφήνοντας ανοιχτά όλα τα σενάρια για περί τίνος επρόκειτο.

