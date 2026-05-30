Ιουλία Καλλιμάνη για τη χυδαία μαντινάδα στην πίστα: «Αντέδρασα ως Ιουλία, δεν λέω ότι έπραξα σωστά»

Το περιστατικό με θαμώνα είχε προκαλέσει συζήτηση, με την Ιουλία Καλλιμάνη να απαντά πλέον με απόσταση και ειλικρίνεια.

Η Ιουλία Καλλιμάνη αναφέρθηκε στο περιστατικό που είχε προκαλέσει μεγάλη συζήτηση, όταν θαμώνας σε νυχτερινό κέντρο τής απηύθυνε χυδαία μαντινάδα την ώρα που εκείνη βρισκόταν στην πίστα. Η τραγουδίστρια βρέθηκε στην εκπομπή «Καλύτερα Δε Γίνεται» και μίλησε στη Ναταλία Γερμανού για εκείνη τη στιγμή, εξηγώντας τι την οδήγησε στην έντονη αντίδρασή της.

Το περιστατικό είχε συμβεί τον Οκτώβριο του 2025, κατά τη διάρκεια εμφάνισής της, όταν η Ιουλία Καλλιμάνη έδωσε μικρόφωνο σε θαμώνα, όπως συνηθίζει να κάνει σε αντίστοιχες στιγμές, ώστε να ακουστεί μια μαντινάδα. Μόνο που αυτή τη φορά τα πράγματα ξέφυγαν, καθώς ο άνδρας επέλεξε να της απευθυνθεί με χυδαίο και σεξιστικό τρόπο, προκαλώντας την άμεση απάντησή της μπροστά στο κοινό.

«Προσπαθώ να βάζω τα όριά μου»

Μιλώντας πλέον με απόσταση από το περιστατικό, η τραγουδίστρια δεν προσπάθησε να παρουσιάσει την αντίδρασή της ως υποδειγματική. Αντίθετα, παραδέχτηκε ότι υπήρχαν κι άλλοι τρόποι να διαχειριστεί τη στιγμή, αλλά εξήγησε πως εκείνη την ώρα λειτούργησε περισσότερο ανθρώπινα και λιγότερο ως δημόσιο πρόσωπο που παρακολουθείται από εκατοντάδες μάτια και κινητά.

«Εγώ απλώς προσπαθώ να βάζω τα όριά μου και στη συγκεκριμένη περίπτωση ήταν αυτά τα όρια. Καλά, κακά… καλώς, κακώς, δεν λέω ότι έπραξα σωστά, αλλά μου βγήκε το παιδί από μέσα μου… Βγήκε το παιδί από μέσα μου. Μα έχει συμβεί πολλές φορές αυτό το ευγενικό, για να φτάσουμε στο σημείο αυτό. Δεν ξυπνάμε μια μέρα και έχουμε νεύρα. Κάτι έχει πυροδοτήσει όλη αυτή την κατάσταση, όλα αυτά τα χρόνια που δουλεύουμε στα μαγαζιά. Έτσι; Και τις συμπεριφορές που μπορεί να έχουμε δεχτεί κάποιες φορές και να έχουμε κλείσει το στόμα μας, και… εντάξει, οκ. Δεν ήτανε σωστό, γιατί υπάρχουν κι άλλοι τρόποι, αλλά, αντέδρασα σαν Ιουλία εκείνη τη στιγμή. Ως Ιουλία, και όχι ως Καλλιμάνη, που τη βλέπουνε ας πούμε, 1500 μάτια και την τραβάνε εκατό κινητά. Δεν με αφορά τι θα γινόταν αν ήμουν άντρας…», είπε χαρακτηριστικά.

Η ίδια ουσιαστικά περιέγραψε μια αντίδραση που δεν ήρθε από το πουθενά, αλλά από χρόνια εμπειρίας στη νύχτα και από συμπεριφορές που, όπως άφησε να εννοηθεί, πολλές φορές οι καλλιτέχνες αναγκάζονται να προσπερνούν. Στην περίπτωση εκείνη, όμως, η γραμμή ξεπεράστηκε και η Ιουλία Καλλιμάνη απάντησε επιτόπου.

Η φράση που είχε πει τότε στον θαμώνα είχε επίσης συζητηθεί έντονα. «Εμένα βρε μαλ…α βρήκες τώρα; Βρε δε γα…αι λέω εγώ από κ…ο. Μόνο από εκεί μπορείς, εγώ τουλάχιστον έχω κι άλλη δίοδο. Έλα, άντε. Εμένα βρήκε; Τι μαλ…ας είσαι. Τώρα πήγαινε στο Βόλο κατευθείαν, απευθείας μετάδοση. Φιλάκια».

Η Καλλιμάνη παραδέχτηκε ότι η αντίδρασή της δεν ήταν απαραίτητα η σωστή, όμως στάθηκε στο θέμα των ορίων. Γιατί, όπως εξήγησε, άλλο είναι η επαφή με τον κόσμο, το παιχνίδι με το κοινό και η ατμόσφαιρα ενός νυχτερινού μαγαζιού, και άλλο να δέχεται μια γυναίκα πάνω στη σκηνή μια προσβλητική, σεξιστική επίθεση και να πρέπει να κάνει σαν να μη συνέβη τίποτα.

