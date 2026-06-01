Αμαλία Κωστοπούλου - Τζέικ Μέντγουελ: Ο λαμπερός γάμος στη Μεσσηνία και η φωτογραφία με την Τζένη Μπαλατσινού

Ο λαμπερός γάμος της Αμαλίας Κωστοπούλου και του Τζέικ Μέντγουελ στη Μεσσηνία το απόγευμα του Σαββάτου (30/5) και η φωτογραφία του ζευγαριού με την Τζένη Μπαλατσινού.

Το απόγευμα του Σαββάτου (30/5) η Αμαλία Κωστοπούλου και ο Τζέικ Μέντγουελ παντρεύτηκαν στο Κάστρο της Πύλου μακριά από τα φώτα της δημοσιότητας με την κόρη της Τζένης Μπαλατσινού να μοιράζεται χθες (31/5) μέσα από stories στο Instagram μοναδικές στιγμές από την πιο ξεχωριστή ημέρα της ζωής της.

Η Αμαλία Κωστοπούλου και ο Τζέικ Μέντγουελ είχαν παντρευτεί και με πολιτικό γάμο στην Αμερική τον περασμένο Οκτώβριο, αλλά θέλησαν να κάνουν και μια γαμήλια τελετή και στην Ελλάδα, έχοντας μαζί τους οικογένεια, συγγενείς και φίλους με τους οποίους στη συνέχεια διασκέδασαν στη δεξίωση που ακολούθησε.

