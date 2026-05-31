Ανακάλυψη-ορόσημο στην Αίγυπτο: Βρέθηκε το χαμένο τμήμα γιγάντιου αγάλματος του Ραμσή Β΄

Μετά από σχεδόν έναν αιώνα ερευνών, αρχαιολόγοι εντόπισαν το χαμένο άνω τμήμα κολοσσιαίου αγάλματος του Ραμσή Β΄, ηλικίας άνω των 3.200 ετών.

Μία από τις σημαντικότερες αρχαιολογικές ανακαλύψεις των τελευταίων ετών στην Αίγυπτο, έφερε στο φως το χαμένο άνω τμήμα ενός κολοσσιαίου αγάλματος του φαραώ Ραμσή Β΄, σχεδόν έναν αιώνα μετά τον εντοπισμό του κάτω μέρους του.

Η ιστορία ξεκίνησε το 1930, όταν ο Γερμανός αρχαιολόγος Γκίντερ Ρέντερ ανακάλυψε κοντά στην αρχαία πόλη Ερμούπολη, περίπου 240 χιλιόμετρα νότια του Καΐρου, το κάτω τμήμα ενός εντυπωσιακού αγάλματος ύψους σχεδόν επτά μέτρων. Ωστόσο, το υπόλοιπο μνημείο παρέμεινε άφαντο για δεκαετίες, παρά τις συνεχείς έρευνες στην περιοχή.

Η λύση του μυστηρίου ήρθε τον Μάρτιο του 2024, όταν αιγυπτιοαμερικανική αρχαιολογική αποστολή ανακοίνωσε τον εντοπισμό του χαμένου άνω μέρους του αγάλματος. Σύμφωνα με το Υπουργείο Τουρισμού και Αρχαιοτήτων της Αιγύπτου, το τμήμα που βρέθηκε έχει ύψος περίπου 3,8 μέτρα και απεικονίζει τον Ραμσή Β΄ να φέρει βασιλικό κάλυμμα κεφαλής, διακοσμημένο με την ιερή κόμπρα, σύμβολο εξουσίας των Φαραώ.

Εντυπωσιακή η κατάσταση

Αυτό που προκάλεσε ιδιαίτερη έκπληξη στους ειδικούς ήταν η εξαιρετική κατάσταση στην οποία διατηρήθηκε το άγαλμα, παρά το γεγονός ότι παρέμενε θαμμένο επί αιώνες κάτω από άμμο και βράχους.

Οι αρχαιολόγοι επισημαίνουν ότι η περιοχή της Ερμούπολης βρίσκεται κοντά στον Νείλο, γεγονός που θα μπορούσε να έχει προκαλέσει σημαντικές φθορές λόγω της ανόδου του υδροφόρου ορίζοντα μετά την κατασκευή του φράγματος του Ασουάν.

«Δεν υπήρχε καμία βεβαιότητα ότι το μνημείο θα είχε διασωθεί σε τόσο καλή κατάσταση», ανέφεραν μέλη της ερευνητικής ομάδας, χαρακτηρίζοντας το εύρημα ως μία ευχάριστη και απρόσμενη έκπληξη.

Επιστροφή στη θέση όπου βρισκόταν πριν από 3.200 χρόνια

Μετά την ολοκλήρωση των εργασιών αποκατάστασης, που ξεκίνησαν τον Σεπτέμβριο του 2025 και ολοκληρώθηκαν στις αρχές του 2026, το άγαλμα επανενώθηκε και τοποθετήθηκε ξανά στην αρχική του θέση.

Πλέον δεσπόζει στη βόρεια είσοδο του ναού του El Ashmunein, εκεί όπου είχε ανεγερθεί πριν από περισσότερα από 3.200 χρόνια, κατά τη διάρκεια της βασιλείας του Ραμσή Β΄, ενός από τους ισχυρότερους και πλέον εμβληματικούς Φαραώ της αρχαίας Αιγύπτου.

Ο επιβλητικός κολοσσός, με συνολικό ύψος σχεδόν επτά μέτρα και βάρος που ξεπερνά τους 40 τόνους, αποτελεί ένα ακόμη εντυπωσιακό τεκμήριο του πολιτισμού που εξακολουθεί να γοητεύει την παγκόσμια κοινότητα και να αποκαλύπτει τα μυστικά του χιλιάδες χρόνια μετά.

TI ΔΙΑΒΑΖΕΤΑΙ