Χαμός με «βυθισμένο αεροπλάνο» στους χάρτες της Google: Είναι η χαμένη πτήση MH370;

Ένα από τα πιο καθηλωτικά μυστήρια του κυβερνοχώρου ξεκίνησε από την οθόνη ενός απλού υπολογιστή, όταν χρήστες που εξερευνούσαν τους ψηφιακούς χάρτες της Google ήρθαν αντιμέτωποι με ένα ανατριχιαστικό εύρημα.

Ζουμάροντας σε μια απομονωμένη θαλάσσια περιοχή, παρατήρησαν στον σκοτεινό βυθό την πεντακάθαρη σιλουέτα ενός μεγάλου επιβατικού αεροσκάφους κάτω από την επιφάνεια του νερού.

Το γεγονός αυτό προκάλεσε αμέσως ψηφιακό «σεισμό», με χιλιάδες ερασιτέχνες ερευνητές σε πλατφόρμες όπως το Reddit και το X να αναρωτιούνται αν ο δορυφόρος ξέθαψε κατά τύχη ένα από τα μεγαλύτερα αεροπορικά αινίγματα της εποχής μας.

Η θεωρία για την πτήση MH370 και η πραγματικότητα

Πολλοί έσπευσαν να συνδέσουν το εύρημα με τη μοιραία πτήση MH370 της Malaysia Airlines. Ωστόσο, η επιστημονική εξήγηση είναι πολύ πιο πεζή, με τους ειδικούς να ξεκαθαρίζουν πως πρόκειται για οπτική οφθαλμαπάτη, καθώς το ραντάρ αποτύπωσε τη σκιά ενός αεροπλάνου που πετούσε πάνω από το σημείο τη στιγμή της δορυφορικής λήψης.

Επιπλέον, η κοινή λογική καταρρίπτει κάθε θεωρία συνωμοσίας, αφού η συγκεκριμένη λήψη εντοπίζεται στα ανοικτά του Μεξικού, τοποθεσία όπου η MH370 δεν θα μπορούσε ποτέ να φτάσει λόγω περιορισμένων καυσίμων. Παρ' όλα αυτά, το διαδίκτυο συνεχίζει να τροφοδοτεί το σενάριο, ξυπνώντας μνήμες από την τραγωδία που συγκλόνισε τον πλανήτη.

