Θεωρίες στα social media συνδέουν επεισόδιο των Simpsons του 2000 με το σκάνδαλο Epstein, μετά τη δημοσιοποίηση νέων εγγράφων.

Οι Simpsons είναι γνωστοί για τις υποτιθέμενες «προβλέψεις» πραγματικών γεγονότων, από την άνοδο της τεχνητής νοημοσύνης μέχρι τις πολιτικές εξελίξεις και τις παγκόσμιες κρίσεις. Τώρα, με αφορμή τη δημοσιοποίηση εκατομμυρίων σελίδων εγγράφων που σχετίζονται με τον Τζέφρι Έπσταϊν, μερίδα κόσμου στα social media υποστηρίζει ότι η σειρά είχε «φωτογραφίσει» την υπόθεση εδώ και 25 χρόνια.

Χρήστες γράφουν ότι ένα παλιό επεισόδιο φέρεται να παραπέμπει στο ιδιωτικό νησί του Έπσταϊν και σε ισχυρά πρόσωπα που δρουν μυστικά. Παράλληλα, τονίζεται ότι η αναφορά ενός ονόματος στα αρχεία δεν συνεπάγεται αυτομάτως παράνομη δραστηριότητα.

Το επεισόδιο του 2000 που μπήκε στο μικροσκόπιο

Το επεισόδιο που επανήλθε στη συζήτηση είναι το «The Computer Wore Menace Shoes» του 2000. Σε αυτό, ο Χόμερ ανακαλύπτει το ίντερνετ και δημιουργεί blog κουτσομπολιού με ψευδώνυμο. Όταν αποκαλύπτεται η ταυτότητά του, σταματούν οι διαρροές και αρχίζει να επινοεί ιστορίες.

Μία από αυτές, που τελικά αποδεικνύεται αληθινή στο σενάριο, οδηγεί στην απαγωγή του από ισχυρούς παράγοντες και στη μεταφορά του σε απομονωμένο νησί. Στο τέλος προειδοποιεί ότι ανατριχιαστικοί τύποι σε ένα νησί κινούν τα νήματα.

Θεατές θεωρούν ότι η πλοκή μοιάζει με όσα αποκαλύφθηκαν χρόνια αργότερα για τη δράση του Έπσταϊν και τα ιδιωτικά του νησιά.

Οι αναφορές στον Ματ Γκρέινινγκ

Το όνομα του δημιουργού των Simpsons, Ματ Γκρέινινγκ, εμφανίζεται σε έγγραφα που σχετίζονται με την υπόθεση Έπσταϊν. Η παρουσία ονόματος στα αρχεία, όπως έχει διευκρινιστεί επανειλημμένα, δεν αποτελεί απόδειξη ενοχής ή συμμετοχής σε εγκληματική πράξη.

Η Βιρτζίνια Τζιούφρε, βασική κατήγορος του Έπσταϊν, είχε αναφέρει στα απομνημονεύματά της ότι είχε βρεθεί στο αεροσκάφος του μαζί με τον Γκρέινινγκ και ότι της ζητήθηκε να του κάνει μασάζ ποδιών. Ο ίδιος έχει αρνηθεί κάθε παράνομη εμπλοκή στο σκάνδαλο.

Η εξήγηση των δημιουργών για τις «προβλέψεις»

Σε παλαιότερη συνέντευξη, ο σεναριογράφος Αλ Τζιν είχε δώσει πιο γήινη εξήγηση για τις συχνές «επιτυχίες» της σειράς στις προβλέψεις: «Με εκατοντάδες επεισόδια επί δεκαετίες, είναι στατιστικά αναμενόμενο κάποια σενάρια να μοιάζουν εκ των υστέρων προφητικά».

Όπως είχε πει χαρακτηριστικά: «Αν ρίξεις αρκετά βελάκια, κάποια θα πετύχουν το κέντρο», χωρίς αυτό να σημαίνει ότι υπήρχε πραγματική πρόβλεψη.

