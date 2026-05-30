Το πιο αλλόκοτο σνακ στην Ιαπωνία: Κράκερ γεμιστά με... αποξηραμένες σφήκες

Η Ιαπωνία είναι γνωστή για τη λίστα της με τα πιο παράξενα σνακ , αλλά τα Jibachi Senbei ίσως κατέχουν την πρωτιά σε αυτή, καθώς περιέχουν αποξηραμένες σφήκες.

Αν πιστεύατε ότι έχετε δει τα πιο περίεργα σνακ του κόσμου, η Ιαπωνία έχει πάντα έναν τρόπο να ανεβάζει τον πήχη. Στην πόλη Omachi κυκλοφορούν τα Jibachi Senbei, κράκερ που δεν αρκούνται σε περίεργη γεύση ή παράξενο άρωμα, αλλά έρχονται με ολόκληρες αποξηραμένες σφήκες μέσα στη ζύμη.

Τα Jibachi Senbei έγιναν γνωστά στα μέσα της δεκαετίας του 2010, όταν τα μέλη ενός συλλόγου φίλων της σφήκας στην Omachi, με την ονομασία Omachi Jibachi Aikokai, συνεργάστηκαν με έναν τοπικό φούρναρη για να δημιουργήσουν ένα μοναδικό σνακ που θα ενσωμάτωνε πραγματικά την «ουσία» της σφήκας. Και όπως φαίνεται, το εννοούσαν κυριολεκτικά, αφού κατέληξαν σε ένα κράκερ γεμάτο με αποξηραμένες σφήκες. Το μεγαλύτερο «πλεονέκτημα», ίσως και το μοναδικό που μπορεί να βρει κανείς, πέρα από την ίδια την παραξενιά του σνακ είναι ότι οι σφήκες έχουν από τις υψηλότερες περιεκτικότητες σε πρωτεΐνη ανάμεσα στα βρώσιμα έντομα.

Πως δημιουργούνται;

Για να φτιαχτούν τα διάσημα κράκερ με τις σφήκες, οι ηλικιωμένοι κυνηγοί του Omachi Jibachi Aikokai στήνουν παγίδες στο δάσος, βράζουν και αποξηραίνουν τις σφήκες και στη συνέχεια τις δίνουν σε έναν αρτοποιό της περιοχής , ο οποίος τις ενσωματώνει στη ζύμη των κράκερ. Η ζύμη περιγράφεται ως ελαφρώς γλυκιά, ενώ τα αποξηραμένα έντομα έχουν γεύση που θυμίζει καμένες σταφίδες. Κάτι που, αν μη τι άλλο, δεν ακούγεται ιδιαίτερα δελεαστικό.

Το είδος σφήκας που χρησιμοποιείται για τα Jibachi Senbei είναι το Vespula flaviceps, γνωστό στην Ιαπωνία και ως Kurosuzume bachi. Πρόκειται για σφήκες που θεωρούνται ασφαλείς για ανθρώπινη κατανάλωση, αλλά αυτό δεν τις κάνει απαραίτητα και λιχουδιά. Η μυρωδιά όταν ανοίγεις μια συσκευασία από αυτά τα ιδιαίτερα κράκερ, σύμφωνα με περιγραφές, θυμίζει τροφή για ψάρια. Κάτι που βγάζει νόημα, αλλά σίγουρα δεν είναι και το καλύτερο διαφημιστικό για το προϊόν.

Τα κράκερ Jibachi Senbei δημιουργήθηκαν στην Omachi και μπορεί κανείς να τα βρει σε τοπικές αγορές και επιλεγμένα γκουρμέ καταστήματα της ιαπωνικής πόλης. Μάλιστα, υπάρχουν και τουρίστες που ταξιδεύουν εκεί ειδικά για να τα δοκιμάσουν.

