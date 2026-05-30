Η ιαπωνική μέθοδος για να απαλλαγείτε από τα κουνούπια στο σπίτι: Tα απωθεί για 7 έως 12 ώρες

Το παραδοσιακό ιαπωνικό σπιράλ προσφέρει αποτελεσματική προστασία από τα κουνούπια για έως και 12 ώρες, αποτελώντας μια διαχρονική λύση ενάντια στους καλοκαιρινούς εισβολείς.

Ο Μάιος δεν έχει ακόμη τελειώσει, αλλά η ζέστη των τελευταίων ημερών είναι αποπνικτική. Με τις υψηλές θερμοκρασίες, τα κουνούπια πολλαπλασιάζονται, παραμονεύουν στα σπίτια και διαταράσσουν την καθημερινότητά μας.

Ωστόσο, υπάρχουν αποτελεσματικές μέθοδοι για να τα κρατήσουμε μακριά. Μία από αυτές είναι η παραδοσιακή ιαπωνική μέθοδος, το εντομοκτόνο σπιράλ, δημοφιλές για την αποτελεσματικότητα και τη διάρκειά του. Στην Ελλάδα το ξέρουμε και ως «φιδάκι».

Πώς ανακαλύφθηκε το ιαπωνικό σπιράλ;

Στην Ιαπωνία χρησιμοποιείται ευρέως και λειτουργεί ως απωθητικό λιβάνι, φτιαγμένο από αποξηραμένη σκόνη πυρέθρου. Το σπιράλ ανάβει στην εξωτερική άκρη και καίγεται αργά προς το κέντρο, απελευθερώνοντας καπνό που απωθεί τα κουνούπια για 7 έως 12 ώρες.

Αναπτύχθηκε το 1895 από τον Εϊτσίρο Ουεγιάμα και τη σύζυγό του, Γιούκι. Αρχικά χρησιμοποιούσαν στικς αναμιγμένα με άμυλο, αποξηραμένη φλούδα πορτοκαλιού και πύρεθρο, τα οποία διαρκούσαν περίπου 40 λεπτά. Με τον χρόνο, η Γιούκι πρότεινε να γίνουν πιο παχιά, μακριά και σε σχήμα σπιράλ, παρατείνοντας σημαντικά τη διάρκειά τους. Σήμερα, χρησιμοποιούνται ευρέως σε όλον τον κόσμο.

Μοντέρνες συσκευές για τα τσιμπήματα των κουνουπιών

Εκτός από το φιδάκι, υπάρχουν και σύγχρονες συσκευές για την αντιμετώπιση των συμπτωμάτων από τα τσιμπήματα:

Beurer Afterpuncture BR60 : Ανακουφίζει από τη δυσφορία των τσιμπημάτων μέσω της θερμότητας.

: Ανακουφίζει από τη δυσφορία των τσιμπημάτων μέσω της θερμότητας. Zap-It : Χρησιμοποιεί μικρούς ηλεκτρικούς παλμούς για να αποτρέψει το πρήξιμο και τη φαγούρα.

: Χρησιμοποιεί μικρούς ηλεκτρικούς παλμούς για να αποτρέψει το πρήξιμο και τη φαγούρα. Heat-it : Συνδέεται στο κινητό και εξαλείφει τα συμπτώματα με θερμότητα, χωρίς ανάγκη για μπαταρίες.

: Συνδέεται στο κινητό και εξαλείφει τα συμπτώματα με θερμότητα, χωρίς ανάγκη για μπαταρίες. Zanza-click: Παράγει ηλεκτρικούς παλμούς που προλαμβάνουν τη φλεγμονή και τη φαγούρα.

Φυσικές, σπιτικές λύσεις για την αντιμετώπιση των κουνουπιών

Υπάρχουν επίσης πολλές φυσικές μέθοδοι για να απωθήσετε τα κουνούπια:

Αιθέρια έλαια : Χρησιμοποιήστε έλαια σιτρονέλας, τεϊόδεντρου, ευκαλύπτου, λεβάντας, δενδρολίβανου ή γερανιού. Μπορείτε να βάλετε μερικές σταγόνες σε βαμβάκι ή στις πυτζάμες σας πριν κοιμηθείτε.

: Χρησιμοποιήστε έλαια σιτρονέλας, τεϊόδεντρου, ευκαλύπτου, λεβάντας, δενδρολίβανου ή γερανιού. Μπορείτε να βάλετε μερικές σταγόνες σε βαμβάκι ή στις πυτζάμες σας πριν κοιμηθείτε. Αρωματικά κεριά : Τα κεριά με αιθέριο έλαιο σιτρονέλας είναι ιδανικά κοντά σε παράθυρα για να κρατούν τα κουνούπια έξω.

: Τα κεριά με αιθέριο έλαιο σιτρονέλας είναι ιδανικά κοντά σε παράθυρα για να κρατούν τα κουνούπια έξω. Αφέψημα χαμομηλιού : Βράστε ένα λίτρο νερό με 200 γραμμάρια άνθη χαμομηλιού για 30 λεπτά. Αφήστε το να κρυώσει και αλείψτε το σώμα σας.

: Βράστε ένα λίτρο νερό με 200 γραμμάρια άνθη χαμομηλιού για 30 λεπτά. Αφήστε το να κρυώσει και αλείψτε το σώμα σας. Αρωματικά βότανα : Ο βασιλικός, η μέντα, η δάφνη και το δενδρολίβανο σε γλάστρες μέσα στο σπίτι απωθούν τα έντομα.

: Ο βασιλικός, η μέντα, η δάφνη και το δενδρολίβανο σε γλάστρες μέσα στο σπίτι απωθούν τα έντομα. Σκόρδο : Το θειάφι του σκόρδου απωθεί κουνούπια και ψύλλους. Κόψτε σκελίδες σκόρδου, αφήστε τις στο νερό για λίγες ώρες και ψεκάστε το σπίτι.

: Το θειάφι του σκόρδου απωθεί κουνούπια και ψύλλους. Κόψτε σκελίδες σκόρδου, αφήστε τις στο νερό για λίγες ώρες και ψεκάστε το σπίτι. Λεμόνι και γαρίφαλο : Τοποθετήστε μισό λεμόνι με καρφωμένα γαρίφαλα (μπαχαρικό) δίπλα στο παράθυρο.

: Τοποθετήστε μισό λεμόνι με καρφωμένα γαρίφαλα (μπαχαρικό) δίπλα στο παράθυρο. Απωθητικά φυτά: Η λεβάντα, τα γεράνια, οι πετούνιες, οι καλένδουλες και τα σαρκοφάγα φυτά βοηθούν να κρατήσετε τα κουνούπια μακριά.

TI ΔΙΑΒΑΖΕΤΑΙ