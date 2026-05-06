Επιστήμονες προβλέπουν ότι το «Super El Niño» θα προκαλέσει το πιο ζεστό καλοκαίρι που έχει καταγραφεί ποτέ

Παγκόσμιος συναγερμός έχει σημάνει για το φαινόμενο Ελ Νίνιο, με τους μετεωρολόγους να προβλέπουν θερμοκρασίες ρεκόρ το 2026 και το 2027.

Οι μετεωρολόγοι προειδοποιούν για την εμφάνιση ενός «Super El Niño», το οποίο αναμένεται να οδηγήσει σε ένα από τα θερμότερα καλοκαίρια που έχουν καταγραφεί ποτέ.

Το φαινόμενο αυτό προκαλείται όταν τα επιφανειακά ύδατα στον Ειρηνικό Ωκεανό διαταράσσουν τα καιρικά πρότυπα παγκοσμίως, οδηγώντας σε άνοδο της θερμοκρασίας αλλά και σε μια πιο ενεργή περίοδο τυφώνων στον Ατλαντικό.

Η σύνδεση του Ελ Νίνιο με την κλιματική αλλαγή

Το Ελ Νίνιο είναι ένα φυσικό φαινόμενο, ωστόσο οι επιστήμονες εξετάζουν τη σύνδεσή του με την κλιματική αλλαγή. Η επικρατούσα θεωρία είναι ότι η άνοδος των παγκόσμιων θερμοκρασιών μπορεί να καταστήσει το Ελ Νίνιο πιο έντονο, προκαλώντας με τη σειρά του ακραία καιρικά φαινόμενα.

Όταν η κλιματική αλλαγή και το Ελ Νίνιο συμπίπτουν, η επίδρασή τους πολλαπλασιάζεται, οδηγώντας σε καταστροφικές πυρκαγιές, πλημμύρες, ξηρασίες και σοβαρές διαταραχές στην παγκόσμια γεωργία.

Τι καθιστά ένα Ελ Νίνιο «σούπερ»;

Ένα Ελ Νίνιο χαρακτηρίζεται ως «σούπερ» όταν η θερμοκρασία του νερού στον Ειρηνικό είναι τουλάχιστον τέσσερις βαθμούς υψηλότερη από τον μέσο όρο. Προς το παρόν, οι επιφανειακές θερμοκρασίες βρίσκονται ήδη δύο με τρεις βαθμούς πάνω από τα κανονικά επίπεδα.

Το Κέντρο Πρόβλεψης Κλίματος της Εθνικής Υπηρεσίας Ωκεανών και Ατμόσφαιρας (NOAA) εκτιμά ότι υπάρχει πιθανότητα 62% το φαινόμενο να ξεκινήσει μεταξύ Ιουνίου και Αυγούστου και να διαρκέσει μέχρι το τέλος του έτους, ενώ η πιθανότητα για ένα «Super El Niño» αγγίζει το 25%.

Προβλέψεις για θερμοκρασίες ρεκόρ σε όλη τη Γη

Σε νέα μελέτη του, ο κλιματολόγος του Πανεπιστημίου Columbia, Dr. James Hansen, υποστηρίζει ότι το 2026 θα είναι το θερμότερο έτος από τότε που ξεκίνησαν οι μετρήσεις των θερμοκρασιών με όργανα, καταρρίπτοντας το προηγούμενο ρεκόρ του 2024.

Ο ίδιος προσθέτει μάλιστα ότι το 2027 αναμένεται να είναι ακόμη πιο θερμό. Καθώς ο ωκεανός και η ατμόσφαιρα είναι άρρηκτα συνδεδεμένα, η άνοδος της θερμοκρασίας των υδάτων θα έχει βαθιά επίδραση στα καιρικά συστήματα ολόκληρου του πλανήτη.