Δημοσκόπηση: Ο Τσίπρας στη δεύτερη θέση, θρίλερ μεταξύ ΠΑΣΟΚ και Καρυστιανού για την τρίτη δύναμη

Σημαντικές πολιτικές ανακατατάξεις καταγράφει νέα δημοσκόπηση της Alco για τον Flash, η οποία αποτυπώνει τις επιπτώσεις από την είσοδο δύο νέων πολιτικών σχηματισμών στο πολιτικό σκηνικό, εκείνων του Αλέξη Τσίπρα και της Μαρίας Καρυστιανού.

Τα ευρήματα της δημοσκόπησης δείχνουν ότι οι νέες πολιτικές πρωτοβουλίες δεν περιορίζονται σε μια απλή ανακατανομή δυνάμεων στον χώρο της αντιπολίτευσης, αλλά διαμορφώνουν νέα δεδομένα, επηρεάζοντας τόσο τις ισορροπίες της Κεντροαριστεράς όσο και τον ευρύτερο αντισυστημικό χώρο.

Δεύτερη πολιτική δύναμη η παράταξη Τσίπρα

Στην πρόθεση ψήφου επί των έγκυρων, η Νέα Δημοκρατία διατηρεί την πρωτιά, ωστόσο η Ελληνική Αριστερή Συμπαράταξη του Αλέξη Τσίπρα αναδεικνύεται σε δεύτερη πολιτική δύναμη. Το ΠΑΣΟΚ υποχωρεί στην τρίτη θέση, ενώ το κόμμα της Μαρίας Καρυστιανού ακολουθεί σε απόσταση αναπνοής, δημιουργώντας συνθήκες έντονου ανταγωνισμού για την τρίτη θέση.

Την ίδια στιγμή, ο ΣΥΡΙΖΑ εμφανίζεται να μένει εκτός Βουλής, ενώ η Νέα Αριστερά καταγράφει ιδιαίτερα χαμηλές επιδόσεις.

Από πού αντλεί δυνάμεις ο Τσίπρας

Η δημοσκόπηση καταγράφει ότι το νέο κόμμα του Αλέξη Τσίπρα αντλεί το 56% της εκλογικής του επιρροής από πρώην ψηφοφόρους του ΣΥΡΙΖΑ, ενώ ένα επιπλέον 28% προέρχεται από την Πλεύση Ελευθερίας.

Παράλληλα, οι πολίτες που δηλώνουν ότι τον στηρίζουν αναφέρουν ως βασικούς λόγους την εντιμότητα (39%) και την εμπιστοσύνη που εμπνέει (33%). Ένα ποσοστό 20% θεωρεί ότι εκφράζει τα λαϊκά στρώματα, ενώ μόλις το 8% συνδέει την επιλογή του με τις πολιτικές θέσεις της νέας παράταξης.

Ωστόσο, η κοινωνία εμφανίζεται διχασμένη απέναντι στην πολιτική του επιστροφή. Τα θετικά συναισθήματα συγκεντρώνουν συνολικά 23%, ενώ η απογοήτευση καταγράφεται υψηλότερα, στο 28%. Επιπλέον, το 24% δηλώνει ανασφάλεια και το 11% φόβο.

Η Καρυστιανού προσελκύει ψηφοφόρους από όλο το πολιτικό φάσμα

Σε αντίθεση με τον Αλέξη Τσίπρα, η Μαρία Καρυστιανού φαίνεται να αντλεί υποστήριξη από ένα ευρύτερο εκλογικό ακροατήριο. Σύμφωνα με τα στοιχεία, ψηφοφόροι από διαφορετικούς πολιτικούς χώρους, ακόμη και από τη Νέα Δημοκρατία, δηλώνουν πρόθεση στήριξης του νέου κόμματός της.

Ιδιαίτερα ισχυρές εισροές καταγράφονται από τη ΝΙΚΗ και την Ελληνική Λύση, ενώ σημαντικό ποσοστό προέρχεται από πολίτες που στις προηγούμενες εκλογές είχαν επιλέξει άλλα κόμματα ή είχαν απέχει από την εκλογική διαδικασία.

Κυρίαρχο στοιχείο της πολιτικής της απήχησης φαίνεται να είναι το αίτημα για δικαιοσύνη σχετικά με την τραγωδία των Τεμπών, καθώς και η εικόνα ενός νέου και πολιτικά άφθαρτου προσώπου.

Ποιος θεωρείται ο δυσκολότερος αντίπαλος του Μητσοτάκη

Στο ερώτημα ποιος θα μπορούσε να αποτελέσει τον πιο ισχυρό αντίπαλο του Κυριάκου Μητσοτάκη στις επόμενες εκλογές, η συχνότερη απάντηση παραμένει «κανένας» με 29%.

Στη δεύτερη θέση βρίσκεται πλέον ο Αλέξης Τσίπρας με 25%, ενώ ακολουθεί ο Νίκος Ανδρουλάκης με 15%. Η Μαρία Καρυστιανού συγκεντρώνει 7%.

Πρώτη σε δημοφιλία η Καρυστιανού

Η έρευνα καταγράφει τη Μαρία Καρυστιανού ως το δημοφιλέστερο πολιτικό πρόσωπο, με 32% θετικές γνώμες. Ακολουθεί ο Κυριάκος Μητσοτάκης με 28%, ενώ στην τρίτη θέση βρίσκεται ο Δημήτρης Κουτσούμπας με 27%.

Ο Αλέξης Τσίπρας και η Ζωή Κωνσταντοπούλου συγκεντρώνουν από 24%, ενώ ο Νίκος Ανδρουλάκης ακολουθεί με 20%.

Αρνητική η αξιολόγηση της κυβέρνησης

Η πλειονότητα των πολιτών εξακολουθεί να αξιολογεί αρνητικά το κυβερνητικό έργο. Σύμφωνα με τη δημοσκόπηση, το 52% δηλώνει ότι δεν είναι ικανοποιημένο από την κυβέρνηση, ενώ το 24% εμφανίζεται λίγο ικανοποιημένο.

Αντίθετα, το 20% δηλώνει αρκετά ικανοποιημένο και μόλις το 2% πολύ ικανοποιημένο, στοιχείο που αναδεικνύει τη διατήρηση ενός ισχυρού κλίματος δυσαρέσκειας στην κοινή γνώμη.

