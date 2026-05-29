Η πρώτη πλωτή πλατφόρμα που παράγει ρεύμα 24 ώρες το 24ωρο από τη θερμότητα του ωκεανού

Ο ωκεανός μπαίνει στο παιχνίδι της καθαρής ενέργειας με μια πλατφόρμα που μετατρέπει τη θερμοκρασιακή διαφορά του νερού σε ηλεκτρισμό.

Μια βρετανική εταιρεία εγκατέστησε στον Ατλαντικό μια πλωτή πλατφόρμα που δοκιμάζει την παραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας μέρα και νύχτα, αξιοποιώντας τη διαφορά θερμοκρασίας ανάμεσα στην επιφάνεια και τα βάθη της θάλασσας.

Ο ωκεανός μπορεί να γίνει κάτι περισσότερο από ένας τεράστιος φυσικός πόρος. Αυτό επιχειρεί να αποδείξει η Global OTEC, η οποία εγκατέστησε στα νερά των Καναρίων Νήσων μια πλωτή πλατφόρμα που παράγει ρεύμα από τη θερμότητα της θάλασσας. Η τεχνολογία λέγεται Ocean Thermal Energy Conversion και βασίζεται σε μια απλή αλλά εντυπωσιακή ιδέα: τα νερά της επιφάνειας είναι θερμά, τα νερά στα βάθη είναι πολύ πιο ψυχρά και αυτή η διαφορά μπορεί να κινήσει έναν κύκλο παραγωγής ενέργειας.

Ο ωκεανός που δουλεύει μέρα και νύχτα

Σε αντίθεση με την ηλιακή και την αιολική ενέργεια, που εξαρτώνται από τον ήλιο και τον άνεμο, η θερμοκρασιακή διαφορά στον ωκεανό παραμένει σταθερή. Αυτό σημαίνει ότι, θεωρητικά, ένα τέτοιο σύστημα μπορεί να λειτουργεί 24 ώρες το 24ωρο, χωρίς να περιμένει τις κατάλληλες καιρικές συνθήκες. Για μικρά νησιά και απομονωμένες περιοχές, όπου η ηλεκτροδότηση βασίζεται ακόμη σε ακριβές και ρυπογόνες γεννήτριες ντίζελ, αυτή η προοπτική έχει ιδιαίτερη σημασία.

Η λειτουργία της πλατφόρμας στηρίζεται στη θερμοδυναμική. Το ζεστό νερό της επιφάνειας θερμαίνει ένα ειδικό υγρό που βράζει σε χαμηλή θερμοκρασία. Ο ατμός που δημιουργείται κινεί μια τουρμπίνα και παράγει ηλεκτρική ενέργεια. Στη συνέχεια, κρύο νερό που αντλείται από τα βάθη του ωκεανού ψύχει τον ατμό, τον επαναφέρει σε υγρή μορφή και ο κύκλος ξεκινά ξανά.

Η επιλογή των Καναρίων Νήσων δεν είναι τυχαία. Η περιοχή προσφέρει θερμά επιφανειακά νερά, πρόσβαση σε μεγάλα βάθη και υποδομές για δοκιμές θαλάσσιων τεχνολογιών. Εκεί βρίσκεται η ωκεάνια πλατφόρμα PLOCAN, όπου δοκιμάζονται λύσεις που θα μπορούσαν να παίξουν ρόλο στο μέλλον της καθαρής ενέργειας.

Το μεγάλο στοίχημα, βέβαια, είναι η εμπορική αξιοποίηση. Η ιδέα της παραγωγής ενέργειας από τη θερμοκρασία του ωκεανού υπάρχει εδώ και δεκαετίες, όμως μέχρι σήμερα σκόνταφτε σε τεχνικά και οικονομικά εμπόδια. Η πλωτή πλατφόρμα προσπαθεί να λύσει ένα από τα βασικά προβλήματα, καθώς βρίσκεται απευθείας στη θάλασσα και δεν απαιτεί τεράστιες σωληνώσεις μέχρι την ξηρά.

Αν η τεχνολογία αποδειχθεί αξιόπιστη σε πραγματικές συνθήκες, μπορεί να προσφέρει κάτι πολύτιμο: καθαρή ενέργεια που δεν σταματά όταν πέφτει ο ήλιος ή όταν κοπάζει ο άνεμος. Και μαζί με το ρεύμα, μπορεί να βοηθήσει και στην αφαλάτωση, δίνοντας σε νησιά δύο κρίσιμους πόρους από την ίδια υποδομή: ηλεκτρική ενέργεια και πόσιμο νερό.

