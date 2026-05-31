Επαναστατική μέθοδος: Παρήγαγαν τσιμέντο χωρίς ασβεστόλιθο, εκμηδενίζοντας τους ρύπους

Ομάδα Αμερικανών ερευνητών ανέπτυξε μια μέθοδο παραγωγής τσιμέντου χωρίς τη χρήση ασβεστόλιθου, αντικαθιστώντας τον με πυριτικά πετρώματα για την πλήρη εξάλειψη των εκπομπών διοξειδίου του άνθρακα.

Μια ομάδα Αμερικανών ερευνητών ανέπτυξε μια μέθοδο για την κατασκευή τσιμέντου Πόρτλαντ (ο πιο διαδεδομένος τύπος τσιμέντου παγκοσμίως) χωρίς τη χρήση ασβεστόλιθου, της πρώτης ύλης στην οποία βασίζεται η βιομηχανία και η επεξεργασία της οποίας εκπέμπει τεράστιες ποσότητες διοξειδίου του άνθρακα.

Η μελέτη δημοσιεύθηκε στο περιοδικό Nature Communications Sustainability και επικεφαλής της ήταν ο Τζεφ Πράνσεβιτς, γεωλόγος στο Πανεπιστήμιο της Καλιφόρνια στη Σάντα Μπάρμπαρα, και ο Κόντι Φινκ, μέλος της εταιρείας Brimstone Energy.

Η βλαβερή παραγωγή τσιμέντου οδήγησε στις λύσεις των πυριτικών πετρωμάτων

Για τη λήψη τσιμέντου από τον ασβεστόλιθο, απαιτείται η θέρμανσή του πάνω από τους 1.500°C μέχρι να παραχθεί ζωντανός ασβέστης, μια διαδικασία που απελευθερώνει περίπου 500 κιλά διοξειδίου του άνθρακα ανά μετρικό τόνο τσιμέντου.

Για τον λόγο αυτό, οι ερευνητές προτείνουν τη χρήση πυριτικών πετρωμάτων πλούσιων σε ασβέστιο, όπως ο βασάλτης ή ο γαββρός, που μπορούν να προσφέρουν τον ίδιο τύπο ασβεστίου χωρίς την εκπομπή τόσων αερίων.

Producing the most widely used type of cement from calcium-rich silicate rocks such as basalt could reduce carbon dioxide emissions from the cement production industry by more than 80 percent, according to research in Communications Sustainability. https://t.co/9xcWzSSoLL pic.twitter.com/BWF8Y42TBD — Nature Portfolio (@NaturePortfolio) May 19, 2026

«Η παραγωγή τσιμέντου αντιπροσωπεύει το 4,4% των παγκόσμιων εκπομπών αερίων του θερμοκηπίου λόγω της απελευθέρωσης διοξειδίου του άνθρακα από τον ασβεστόλιθο και της χρήσης μιας διαδικασίας υψηλής ενεργειακής κατανάλωσης», αναφέρει η μελέτη. Η έρευνα διαβεβαιώνει ότι ο βασάλτης θα μπορούσε να μειώσει την ενεργειακή δαπάνη κατά 30% σε σύγκριση με τον ασβεστόλιθο.

Η σύγκριση με τις εκπομπές των αυτοκινήτων

Υπάρχουν ορισμένα θετικά νέα, καθώς οι εκπομπές ανά τόνο παραγόμενου τσιμέντου έχουν μειωθεί κατά 23% σε σχέση με το 1990. Ωστόσο, οι συνολικοί ρύποι που προκαλούνται από την επεξεργασία του ασβεστόλιθου είναι παρόμοιοι με εκείνους όλων των αυτοκινήτων στον κόσμο, σύμφωνα με τη μελέτη.

«Μέχρι τώρα, οι μειώσεις των εκπομπών επιτυγχάνονταν με την αύξηση της ενεργειακής απόδοσης των εργοστασίων τσιμέντου, τη χρήση περισσότερων εναλλακτικών (μη ορυκτών) καυσίμων και τη μείωση της ποσότητας οξειδίου του ασβεστίου (CaO) που χρησιμοποιείται στο τσιμέντο μέσω της ανάμειξης με συμπληρωματικά τσιμεντοειδή υλικά», αναφέρουν οι ερευνητές. Ωστόσο, οι ίδιοι εστιάζουν πλέον στην κρίσιμη σημασία της πλήρους αντικατάστασης του ασβεστόλιθου με άλλα υλικά.

