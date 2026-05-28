Τι σημαίνουν οι πορτοκαλί μπάλες που βλέπεις στα ηλεκτρικά καλώδια

Μοιάζουν με παράξενη λεπτομέρεια πάνω στα καλώδια υψηλής τάσης, όμως οι μεγάλες πορτοκαλί μπάλες έχουν έναν πολύ συγκεκριμένο και σημαντικό ρόλο.

Όσοι έχουν κοιτάξει έστω και μία φορά προς τα καλώδια υψηλής τάσης, ειδικά σε ανοιχτές περιοχές, μπορεί να έχουν προσέξει κάτι που μοιάζει περίεργο: μεγάλες πορτοκαλί μπάλες κρεμασμένες πάνω στις γραμμές. Από μακριά δείχνουν σχεδόν σαν διακοσμητικά ή σαν κάποιο τεχνικό εξάρτημα που βοηθάει τη λειτουργία του ρεύματος. Η πραγματικότητα, όμως, είναι διαφορετική.

Οι μπάλες αυτές δεν κάνουν το ηλεκτρικό ρεύμα να διαχέεται καλύτερα, δεν αυξάνουν την απόδοση των καλωδίων και δεν έχουν σχέση με την κατανάλωση. Η βασική τους λειτουργία είναι να κάνουν τις γραμμές πιο ορατές. Με απλά λόγια, υπάρχουν για να τις βλέπουν οι πιλότοι αεροπλάνων και ελικοπτέρων και να αποφεύγονται επικίνδυνες συγκρούσεις.

Δεν είναι διακοσμητικές, είναι σήμανση

Οι συγκεκριμένες σφαίρες είναι σημάδια εναέριας προειδοποίησης. Μπαίνουν σε καλώδια που, από ψηλά ή από συγκεκριμένες γωνίες, μπορεί να είναι δύσκολο να διακριθούν. Αυτό συμβαίνει κυρίως όταν ένα αεροσκάφος πετάει χαμηλά, όταν το φόντο είναι βουνά, δέντρα ή γκρίζος ουρανός, ή όταν τα μεταλλικά καλώδια μπερδεύονται οπτικά με το περιβάλλον.

Από το έδαφος μπορεί να φαίνονται μεγάλες και εμφανείς, όμως από τον αέρα τα ίδια τα καλώδια είναι συχνά πολύ λεπτά για να τα αντιληφθεί εγκαίρως ένας πιλότος. Οι πορτοκαλί μπάλες λειτουργούν σαν έντονα σημάδια κινδύνου. Δεν δείχνουν απλώς ότι υπάρχει καλώδιο. Δίνουν στον πιλότο χρόνο να το δει, να το υπολογίσει και να αλλάξει πορεία αν χρειαστεί.

Το πορτοκαλί χρώμα δεν έχει επιλεγεί τυχαία. Είναι έντονο, ξεχωρίζει εύκολα στο μάτι και φαίνεται καλά απέναντι σε φυσικά χρώματα όπως το πράσινο, το καφέ, το γκρι ή το μπλε του ουρανού. Σε ορισμένες περιπτώσεις μπορεί να υπάρχουν και κόκκινες, λευκές ή ριγέ σημάνσεις, όμως το πορτοκαλί παραμένει από τα πιο συνηθισμένα χρώματα γιατί δουλεύει καλά σε πολλές συνθήκες φωτισμού.

Και το μέγεθός τους δεν είναι όσο μικρό φαίνεται από μακριά. Αυτές οι μπάλες μπορεί να έχουν διάμετρο από περίπου 60 εκατοστά έως και 1 μέτρο, ενώ το βάρος τους μπορεί να φτάνει αρκετά κιλά. Συνήθως κατασκευάζονται από ανθεκτικό πλαστικό ή fiberglass, ώστε να αντέχουν για χρόνια στον ήλιο, στη βροχή, στον αέρα, στο χιόνι και στις συνεχείς αλλαγές θερμοκρασίας.

