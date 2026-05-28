Τι παίζει με τη Γεωργία Λύρα που προκάλεσε χαμούλη στο TikTok με τα σχόλια της για το Pride στο Ρέθυμνο

Η αντίδραση μιας TikToker για το Rethymno Pride συγκέντρωσε εκατομμύρια προβολές και έγινε αφορμή για νέο διαδικτυακό καβγά.

Εδώ και 3-4 μέρες, ο αλγόριθμος του TikTok σερβίρει μανιωδώς στους χρήστες ένα βίντεο που δημοσίευσε η χρήστης lyragew.

Σε αυτό, εμφανίζεται η ίδια με καταγγελτικό ύφος να περνάει γεννεές δεκατέσσερις όλους εκείνους και όλες εκείνες (ή, για να πιάσουμε καλύτερα το hype της υπόθεσης, όλ@ εκείν@) που συμμετείχαν πρόσφατα σε μία κοινωνική δράση με LGBTQ πρόσημο.

Το Pride, τα συνθήματα, ο καβγάς

Αφορμή για το ξέσπασμά της υπήρξε το Rethymno Pride που έλαβε χώρα στις 23/05 στην όμορφη πόλη της Κρήτης, καθώς -όπως λέει η ίδια- οι εικόνες που αντίκρυσε συναντώντας την πορεία, της προκάλεσαν θυμό.

«Αν δεν φάω cancel και αν δεν βγω εκτός ορίων σήμερα, δεν θα βγω ποτέ», ξεκινά στον πρόλογό της και στη συνέχεια αραδιάζει μερικά από τα συνθήματα που ακούστηκαν στην πορεία για το Pride και πιο συγκεκριμένα ένα που -όπως ισχυρίζεται- έβαλε στο στόχαστρο τη θρησκεία κι ένα ακόμα που ήταν παραινετικό προς τη βία.

«Έχω πάρα πολλούς γκέι φίλους και πάρα πολλές λεσβίες φίλες και πολλούς φίλους που δεν έχουν κάνει coming out και όλοι τους έχουν μια ξεχωριστή θέση στην καρδιά μου», αναφέρει προς το τέλος του βίντεο με τους θεατές να έρχονται αντιμέτωποι με το πολυαναμενόμενο και... στανταράκι σε αυτές τις περιπτώσεις «ΑΛΛΑ»:

«Δεν είδα κανέναν από αυτούς να πηγαίνει σε τέτοιου είδους πορείες για να διαφοροποιηθεί».

Και κάπου εκεί σκάει και το πολιτικό coming out με την ατάκα: «Εχω θέμα με αυτά τα αναρχικά πλασματάκια που νομίζουν ότι είναι κάτι διαφορετικό και νομίζουν ότι όλοι τους πάμε κόντρα και τους απομακρύνουμε από το κοινωνικό σύνολο».

Αξίζει να σημειωθεί πως το βίντεό της έχει συγκεντρώσει περισσότερα από 2.2 εκατ. views, με χιλιάδες σχόλια, είτε υποστηρικτικά, είτε εναντιωματικά.

