Επιστήμονες εντόπισαν μια νεκρή φάλαινα σε βάθος 1.288μ. στον Ειρηνικό: Τι βρήκαν μετά από 15 χρόνια

Οι ερευνητές κατέγραψαν τη διαδικασία αποσύνθεσης του κήτους για περισσότερο από μία δεκαετία

Το 2009, ερευνητές εντόπισαν το σώμα μιας μεγάλης φάλαινας – πιθανότατα μια μπλε φάλαινα ή πτεροφάλαινα, – που βρισκόταν στον βυθό, σε βάθος σχεδόν ενός μιλίου, ανοιχτά του νησιού Βανκούβερ, στη Βρετανική Κολομβία. Καθώς το μεγαλύτερο μέρος των μαλακών ιστών είχε ήδη εξαφανιστεί, συνειδητοποίησαν ότι το πτώμα αποτελούσε μια ευκαιρία.

Οι ερευνητές μελέτησαν καταγράφοντας σε βίντεο πάνω από μία δεκαετία το κουφάρι να αποσυντίθεται στον βυθό του ωκεανού και διαπίστωσαν ότι το σώμα της τροφοδοτεί τα πλάσματα των βαθιών υδάτων για δεκαετίες.



