Γυναίκα με κομμένο χέρι προσπαθεί να πείσει αστυνομικό ότι δεν κρατούσε κινητό ενώ οδηγούσε

Η φράση «άρα δεν με είδες» ήταν αρκετή για να μετατρέψει έναν έλεγχο ρουτίνας της τροχαίας σε viral στιγμή.

Μια γυναίκα με αναπηρία έγινε viral στα social media, όταν απάντησε με απόλυτη ψυχραιμία σε αστυνομικό που υποστήριζε ότι την είδε να κρατά κινητό στο δεξί της χέρι ενώ οδηγούσε.

Το περιστατικό καταγράφηκε σε βίντεο και μέσα σε λίγες ώρες έκανε τον γύρο των social media, συγκεντρώνοντας εκατομμύρια προβολές και χιλιάδες σχόλια. Στο επίκεντρο βρέθηκε μια γυναίκα με αναπηρία, η οποία σταματήθηκε από αστυνομικό, επειδή εκείνος πίστευε ότι την είχε δει να χρησιμοποιεί κινητό τηλέφωνο την ώρα που οδηγούσε.

Στο βίντεο, ο αστυνομικός ακούγεται να της λέει ότι την είδε να κρατά το κινητό στο «δεξί της χέρι». Μόνο που η γυναίκα δεν διαθέτει δεξί χέρι. Και η απάντησή της ήρθε αμέσως, χωρίς ένταση, αλλά με τρόπο που έκανε το διαδίκτυο να την αποθεώσει.

«Άρα δεν με είδες»

Όταν ο αστυνομικός της είπε πως «νόμιζε» ότι είδε το δεξί της χέρι, η γυναίκα του απάντησε κοφτά: «Άρα δεν με είδες». Η φράση αυτή ήταν αρκετή για να γίνει το βίντεο viral, καθώς πολλοί χρήστες στάθηκαν στην ψυχραιμία της, αλλά και στην αμηχανία της στιγμής.

Παρά την προφανή αντίφαση, ο αστυνομικός συνέχισε να τη ρωτά αν κρατούσε κινητό τηλέφωνο. Εκείνη αρνήθηκε κατηγορηματικά και, για να του δείξει ότι λέει την αλήθεια, σήκωσε ξανά το χέρι της.

Δείτε το αμήχανο (και ταυτόχρονα επικό) βίντεο:

A one-armed woman has gone mega-viral after she quickly refuted a cop’s claim that she was driving with a phone in her “right hand.” pic.twitter.com/nmcua8DcOb — New York Post (@nypost) May 27, 2026

