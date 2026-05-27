Οικογένεια χτίζει σπίτι 110 τ.μ. στον κήπο για να φροντίσει τη μητέρα της χωρίς να χάσει την ανεξαρτησία της

50χρονη στην Καλιφόρνια κατασκευάζει μια αυτόνομη κατοικία στην αυλή της, επενδύοντας 475.000 δολάρια, για να προσφέρει στη μητέρα της φροντίδα χωρίς να της στερήσει την ιδιωτικότητα.

Η 50χρονη Σαλίνι Καρνάνι Μπονζούρ κατασκευάζει μια δευτερεύουσα αυτόνομη κατοικία στον κήπο της, ώστε να μπορεί να φροντίζει τη μητέρα της χωρίς εκείνη να χάσει την ανεξαρτησία της. Όλα ξεκίνησαν μετά τον θάνατο του πατέρα της, με τον οποίο η μητέρα της ζούσε για περισσότερα από είκοσι χρόνια στο Μίσιγκαν, μένοντας εντελώς μόνη μετά την απώλειά του.

Μετά από αυτό το γεγονός, η οικογένεια αποφάσισε να πουλήσει το πατρικό σπίτι και να μεταφέρει τη μητέρα στην Καλιφόρνια για να την έχουν πιο κοντά. Αφού εξέτασαν διάφορες κατοικίες και επιλογές φροντίδας, καμία δεν τους ικανοποιούσε πλήρως. Έτσι, μετά από μακρά αναζήτηση, αποφάσισαν να αγοράσουν ένα μεγάλο σπίτι στην κοιλάδα Κοατσέλα.

Σπίτι 110 τ.μ. με 4 υπνοδωμάτια και 4 μπάνια

Η κατοικία ήταν ιδανική για τις ανάγκες τους, καθώς διέθετε ισόγειο που επέτρεπε στη μητέρα της να μετακινείται με ευκολία και να χρησιμοποιεί την κουζίνα και το πλυσταριό χωρίς να χρειάζεται να ανεβαίνει σκάλες. «Το 2024 βρήκαμε ένα σπίτι 110 τετραγωνικών μέτρων, με 4 υπνοδωμάτια και 4 μπάνια, που πληρούσε όλες τις προϋποθέσεις και ήταν εντός του προϋπολογισμού μας», αναφέρει η κόρη. Πριν το αγοράσουν, επιβεβαίωσαν με τον δήμο και την ένωση ιδιοκτητών ότι το σχέδιο ήταν εφικτό.

Ωστόσο, το σπίτι χρειαζόταν μεγάλη ανακαίνιση. Η οικογένεια έπρεπε να επενδύσει χρόνο και χρήματα για να ανακαινίσει την κύρια κατοικία, ώστε να γίνει πιο άνετη και λειτουργική για όλους, προτού επικεντρωθεί πλήρως στην κατασκευή του δεύτερου οικήματος.

Η επιλογή κατασκευαστή και το κόστος

Κατά τη διάρκεια αυτής της διαδικασίας, η Μπονζούρ άρχισε να συνεργάζεται με έναν αρχιτέκτονα και να αναζητά κατασκευαστικές εταιρείες. Όπως εξηγεί, πήρε συνέντευξη από περισσότερες από δέκα διαφορετικές επιχειρήσεις, καθώς η εύρεση αξιόπιστων επαγγελματιών δεν ήταν εύκολη υπόθεση.

Όταν βρήκαν την κατάλληλη εταιρεία, κατέληξαν σε μια ισόγεια κατοικία με δύο υπνοδωμάτια και δύο μπάνια. Η αρχική εκτίμηση του έργου ήταν 398.000 δολάρια, αν και μετά την προσθήκη επιπλέον παροχών το κόστος αυξήθηκε στα 475.000 δολάρια.

Η κατασκευή ξεκίνησε τον Μάρτιο του 2025 και, παρόλο που αρχικά προβλεπόταν να διαρκέσει έξι μήνες, το έργο καθυστέρησε και βρίσκεται ακόμη σε εξέλιξη. Παρόλα αυτά, η ίδια θεωρεί ότι όλη η προσπάθεια θα ανταμειφθεί στο τέλος, αν και αναγνωρίζει ότι χωρίς την εμπειρία της ως κτηματομεσίτης, η διαδικασία αυτή θα φάνταζε ακατόρθωτη, ειδικά όσον αφορά τη συνεννόηση με τους κατασκευαστές και την ένωση ιδιοκτητών.

