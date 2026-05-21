Ρώτησαν τον Τάκη Φύσσα αν θα δει το Final Four και εκείνος το γύρισε στο... ποδόσφαιρο (vid)

Ο Τάκης Φύσσας ρωτήθηκε στον ΣΚΑΪ αν θα παρακολουθήσει το Final Four και απάντησε με χιούμορ, ζητώντας ουσιαστικά να αλλάξει θέμα.

Ο Τάκης Φύσσας μίλησε στην τηλεόραση του ΣΚΑΪ με αφορμή τη δράση εθελοντικής αιμοδοσίας που διοργανώνει η ΠΑΕ Παναθηναϊκός στη Λεωφόρο, στις 25 Μαΐου. Ο Γ’ Αντιπρόεδρος της «πράσινης» ΠΑΕ αναφέρθηκε στην πρωτοβουλία του συλλόγου και στη σημασία της συμμετοχής του κόσμου, όμως η κουβέντα πήρε για λίγο διαφορετική τροπή.

Κάποια στιγμή, ο Φύσσας ρωτήθηκε αν θα παρακολουθήσει το Final Four της Euroleague, από το οποίο ο Παναθηναϊκός AKTOR θα απουσιάζει. Η ερώτηση έφερε μια μικρή αμηχανία στον παλαίμαχο άσο και παράγοντα του Παναθηναϊκού, ο οποίος προσπάθησε να την προσπεράσει με χιούμορ.

«Ε, να πούμε κάτι άλλο;»

Η αντίδρασή του ήταν άμεση και χαρακτηριστική. «Ε, να πούμε κάτι άλλο;», είπε αστειευόμενος, θέλοντας ουσιαστικά να αλλάξει θέμα και να μην μπει σε συζήτηση για τη διοργάνωση. Η στιγμή είχε την ατάκα της, ειδικά μέσα στο κλίμα των ημερών, με το Final Four να πλησιάζει και την απουσία των «πράσινων» να αποτελεί ένα από τα θέματα που δεν περνούν απαρατήρητα.

Ο Φύσσας, πάντως, κράτησε χαμηλούς τόνους και δεν άνοιξε κανένα μέτωπο. Με χιουμοριστική διάθεση, έκλεισε τη σχετική αναφορά λέγοντας ότι «θα παρακολουθήσουμε όλους τους ποδοσφαιρικούς αγώνες του Σαββατοκύριακου», μεταφέροντας την κουβέντα ξανά στο δικό του γήπεδο.

Η ατάκα του έγινε γρήγορα σημείο σχολιασμού, καθώς συνδύασε αμηχανία, χιούμορ και την ιδιαιτερότητα της στιγμής. Άλλωστε, όταν είσαι άνθρωπος του Παναθηναϊκού και σε ρωτούν για ένα Final Four χωρίς τον Παναθηναϊκό, μερικές φορές η πιο καθαρή απάντηση είναι να πας παρακάτω.

