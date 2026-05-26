ΕΛΑΣ το όνομα του νέου κόμματος του Αλέξη Τσίπρα

O Αλέξης Τσίπρας ανακοίνωσε το βράδυ της Τρίτης (26/5) το όνομα του νέου κόμματος, στο οποίο θα είναι πρόεδρος.

ΕΛΑΣ είναι το όνομα του νέου πολιτικού κόμματος του Αλέξη Τσίπρα, όπως ανακοίνωσε ο ίδιος στη σκιά της Ακρόπολης το βράδυ της Τρίτης (26/5). ΕΛ.Α.Σ. είναι τα αρχικά από την Ελληνική Αριστερή Συμπαράταξη. Tα βασικά χρώματα είναι το μπλε «για την πατρίδα» και το κόκκινο «για τους αγώνες».

Αποσπάσματα από την ομιλία του

Σήμερα αποχαιρετούμε την απογοήτευση , την αδράνεια και την αποχή. Σήμερα κάνουμε το πρώτο βήμα για να αποκτήσει φωνή η μεγάλη κοινωνική πλειοψηφία. Σήμερα γεννιέται μια νέα πολιτική δύναμη με στόχο όχι μόνο την πολιτική αλλαγή, αλλά και την αλλαγή πολιτικής.

Δεκαέξι χρόνια μετά τη χρεοκοπία , μας εξουσιάζουν και πάλι εκείνοι που μας βούλιαξαν και μας χρεοκόπησαν. Και είναι αμετανόητοι.

Η ιδρυτική διακήρυξη που κρατάω απόψε στα χέρια μου είναι η δική μας Πυξίδα για τη νέα Ελλάδα.

Οι 7 δεσμεύσεις του νέου κόμματος

«Δεσμευόμαστε για ζωή με αξιοπρέπεια.

Δεσμευόμαστε για ισχυρή Δημοκρατία χωρίς ασυλίες. Για διαφάνεια και έλεγχο σε κάθε επίπεδο της εξουσίας και έλεγχο του δημόσιου χρήματος.

Δεσμευόμαστε για μια ισχυρή οικονομία δίκαιης ανάπτυξης και αξιοπρέπειας. Για αλλαγή του παραγωγικού μοντέλου με έμφαση στην αγροτική παραγωγή και τη μεταποίηση.

Δεσμευόμαστε για Κοινωνικό Κράτος Δικαιωμάτων απέναντι στη κερδοσκοπία.Για να γίνουν ξανά δικαίωμα για όλους και όχι προνόμια για λίγους η υγεία, η παιδεία, η κοινωνική προστασία, η στέγη και ο πολιτισμός.

Δεσμευόμαστε για μια ανθεκτική Ελλάδα. Για προστασία και ασφάλεια απέναντι στις κρίσεις την ενεργειακή ανασφάλεια και τις ακραίες συνέπειες της κλιματικής αλλαγής.

Δεσμευόμαστε για Ψηφιακή Δημοκρατία και Κυριαρχία. Για Εθνικές τεχνολογικές υποδομές με ρήτρες κυριαρχίας.

Δεσμευόμαστε για μια ισχυρή Ελλάδα που θωρακίζει τα δικαιώματά της και χτίζει γέφυρες».

