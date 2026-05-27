Tραπεζίτης απολύθηκε επειδή έλεγξε τους λογαριασμούς του ίδιου και του γιου του: Υπέβαλε μήνυση και του επιδικάστηκαν 440.000 ευρώ

Διευθυντής τράπεζας στη Γαλλία απολύθηκε επειδή κατηγορήθηκε για παράνομη παρακολούθηση λογαριασμών, με τη δικαστική διαμάχη να οδηγείται πλέον στο Εφετείο του Μπορντό.

Ένας περιφερειακός διευθυντής μεγάλης τράπεζας στη Γαλλία έλεγχε τον τραπεζικό του λογαριασμό, κάτι που φαντάζει φυσιολογικό, αλλά χρόνια αργότερα του κόστισε την απόλυσή του. Εργαζόταν στην εταιρεία για περίπου 30 χρόνια και απολύθηκε στα 56 του, γεγονός που τον ώθησε να προσβάλει την απόφαση.

Κατηγορήθηκε ότι είχε ελέγξει τους τραπεζικούς λογαριασμούς υπαλλήλων, των παιδιών του, καθώς και τον δικό του. Κατά τη διάρκεια της προκαταρκτικής συνέντευξης προσπάθησε να δικαιολογηθεί, αναφέροντας ότι είχε πρόσβαση σε ορισμένους λογαριασμούς για λόγους διαχείρισης της ομάδας και προς αποφυγή σύγκρουσης συμφερόντων.

Όσον αφορά τον έλεγχο των λογαριασμών των παιδιών του, ισχυρίστηκε ότι έκανε απλώς επίβλεψη υπό τον ρόλο του ως πατέρας, επιχειρήματα που απορρίφθηκαν από την τράπεζα, η οποία υπενθυμίζει σε εσωτερικές εγκυκλίους ότι κάθε έλεγχος πρέπει να γίνεται αποκλειστικά για επαγγελματικούς λόγους.

Δεν αλλάζει κάτι σε νομικό επίπεδο

«Στις τράπεζες, οι έλεγχοι λογαριασμών παρακολουθούνται στενά και, κυρίως, είναι πλήρως ανιχνεύσιμοι», εξηγεί η Μορίν Κούρτιους, δικηγόρος ειδικευμένη στο εργατικό δίκαιο. «Το γεγονός ότι πρόκειται για τον λογαριασμό του παιδιού του δεν αλλάζει τίποτα σε νομικό επίπεδο. Τα επαγγελματικά εργαλεία δεν μπορούν να χρησιμοποιούνται για την πρόσβαση σε λογαριασμούς συγγενών, ακόμη και με καλές προθέσεις». Επιπλέον, σύμφωνα με το δικαστήριο, οι έλεγχοι ήταν επαναλαμβανόμενοι και ο υπάλληλος γνώριζε απόλυτα τους εσωτερικούς κανονισμούς.

Ωστόσο, η υπόθεση πήρε άλλη τροπή στα δικαστήρια. Το Εφετείο της Τουλούζης δεν εξέτασε την ουσία της απόλυσης, καθώς εντόπισε πρώτα ένα διαδικαστικό πρόβλημα. Σύμφωνα με τη συλλογική σύμβαση της τράπεζας, ο εργαζόμενος είχε πέντε ημέρες για να προσφύγει σε μια εσωτερική επιτροπή, αλλά η επιστολή απόλυσης δεν εξηγούσε καθαρά πώς να επικοινωνήσει μαζί της, γεγονός που ακύρωσε τη διαδικασία.

Η δικαστική ανατροπή και οι αποζημιώσεις

Λόγω αυτού του σφάλματος, το δικαστήριο καταδίκασε αρχικά την τράπεζα να πληρώσει 250.000 ευρώ για ζημιές και επιπλέον ποσά για υπερωρίες και αποζημίωση απόλυσης, αγγίζοντας συνολικά τα 697.788 ευρώ.

Το Ακυρωτικό Δικαστήριο, όμως, διαφώνησε και, στις 18 Μαρτίου 2026, ακύρωσε εν μέρει την απόφαση, σημειώνοντας ότι ένα διαδικαστικό λάθος δεν αρκεί από μόνο του για να κριθεί μια απόλυση καταχρηστική. Με την απόφαση αυτή αφαιρούνται τα 250.000 ευρώ της αποζημίωσης, αν και διατηρούνται περίπου 442.788 ευρώ από άλλες οφειλές. Η υπόθεση παραπέμπεται πλέον στο Εφετείο του Μπορντό, το οποίο θα κρίνει αν οι επαναλαμβανόμενοι έλεγχοι δικαιολογούν πράγματι την απόλυση.

