Τραγικές μνήμες Κραν Μοντανά στην Ταϊλάνδη: Πώς κάηκαν ζωντανοί, εγκλωβισμένοι στις τουαλέτες οι 27

Τα περισσότερα από τα θύματα, στην πλειονότητά τους νέοι, βρέθηκαν μέσα στις τουαλέτες του καταστήματος, σε μία προσπάθεια να σωθούν από τις φλόγες - Οι αρχές ερευνούν αν ο χώρος είχε ξεκλείδωτες και λειτουργικές εξόδους πυρκαγιάς, ψεκαστήρες, πυροσβεστήρες, συναγερμούς και άλλα μέτρα πυρασφάλειας.

Σε μία οδυνηρή επανάληψη της τραγωδίας του Κραν Μοντανά, στη Μπανγκόκ, 27 άνθρωποι κάηκαν ζωντανοί και δεκάδες τραυματίστηκαν όταν μία καταστροφική πυρκαγιά έπληξε το μπαρ Na Ladprao, αργά το βράδυ της Κυριακής, όπου διασκέδαζε πλήθος κόσμου.

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