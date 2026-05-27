Σκύλος πυροβόλησε γυναίκα με καραμπίνα έξω από κατάστημα στις ΗΠΑ και όχι, δεν κάναμε λάθος

Το περιστατικό έγινε viral, αλλά πίσω από τον απίστευτο τίτλο υπάρχει μια ξεκάθαρη υπόθεση αμέλειας με γεμάτο όπλο.

Μοιάζει με τίτλο αποκύημα μεθυσμένου συντάκτη ή με αντίστοιχο βγαλμένο από μαύρη κωμωδία, όμως το περιστατικό συνέβη κανονικά στη Νεμπράσκα των ΗΠΑ: ένας σκύλος φέρεται να πυροβόλησε μια γυναίκα με καραμπίνα, μέσα από σταθμευμένο φορτηγό.

Το περιστατικό σημειώθηκε στην πόλη Scottsbluff, έξω από κατάστημα τύπου convenience store. Η αστυνομία κλήθηκε αρχικά για αναφορά πυροβολισμού, με τις πρώτες πληροφορίες να κάνουν λόγο για αεροβόλο. Πολύ γρήγορα, όμως, διαπιστώθηκε ότι η υπόθεση αφορούσε κανονική καραμπίνα.

Το πιο αμερικανικό περιστατικό της εβδομάδας

Σύμφωνα με την τοπική αστυνομία, ο ιδιοκτήτης ενός φορτηγού είχε σταματήσει στο κατάστημα, ενώ μέσα στο όχημα βρισκόταν ένας σκύλος στο πίσω κάθισμα. Κάποια στιγμή, το ζώο μετακινήθηκε από τη μία πλευρά του οχήματος στην άλλη και, με κάποιον τρόπο, ενεργοποίησε την καραμπίνα που βρισκόταν μέσα στο φορτηγό και είχε φυσίγγι στη θαλάμη.

Ο πυροβολισμός προκάλεσε ζημιά στην πόρτα του οχήματος και ένα σκάγι χτύπησε μια γυναίκα που βρισκόταν κοντά, σταματημένη σε φανάρι, με το χέρι της ακουμπισμένο έξω από το παράθυρο. Η γυναίκα τραυματίστηκε στο πάνω μέρος του δεξιού χεριού και μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο, χωρίς πάντως η κατάστασή της να θεωρείται σοβαρή.

Η υπόθεση θα μπορούσε να μείνει απλώς στο παράξενο της είδησης, όμως πίσω από τον σχεδόν απίστευτο τίτλο υπάρχει ένα πολύ σοβαρό στοιχείο: μέσα στο όχημα υπήρχε γεμάτο όπλο, σε σημείο όπου μπορούσε να ενεργοποιηθεί. Η αστυνομία του Scottsbluff υπενθύμισε ότι στη Νεμπράσκα είναι παράνομο να κυκλοφορεί κάποιος με γεμάτη καραμπίνα μέσα σε όχημα σε δημόσιο δρόμο.

Το περιστατικό παραμένει υπό διερεύνηση, με τις αρχές να εξετάζουν τις ακριβείς συνθήκες κάτω από τις οποίες εκπυρσοκρότησε το όπλο. Το βέβαιο είναι ότι η ιστορία έγινε γρήγορα viral, ακριβώς επειδή συνδυάζει τρία πράγματα που στο διαδίκτυο δεν περνούν ποτέ απαρατήρητα: έναν σκύλο, ένα όπλο και μια αδιανόητη αλυσίδα τυχαιότητας και αμέλειας.

