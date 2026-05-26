Τέλος οι κλασικές καρέκλες στην τραπεζαρία - Η νέα τάση που κυριαρχεί στα σπίτια το 2026
Μια νέα τάση στην εσωτερική διακόσμηση φαίνεται να αλλάζει ριζικά τον τρόπο με τον οποίο διαμορφώνονται οι κουζίνες και οι τραπεζαρίες στα σύγχρονα σπίτια. Οι παραδοσιακές καρέκλες γύρω από το τραπέζι υποχωρούν σταδιακά, δίνοντας τη θέση τους στα λεγόμενα “banquette” καθίσματα, δηλαδή στους ενιαίους πάγκους που συνδυάζουν λειτουργικότητα, άνεση και εξοικονόμηση χώρου.
Η αισθητική αυτή, που μέχρι πρόσφατα συναντούσε κανείς κυρίως σε μοντέρνα καφέ και εστιατόρια, κερδίζει πλέον ολοένα και περισσότερο έδαφος στις κατοικίες, ιδιαίτερα σε μικρά διαμερίσματα και ανοιχτές κουζίνες.
Οι ειδικοί στην εσωτερική διακόσμηση επισημαίνουν ότι η ανάγκη για πιο ευέλικτους και πολυλειτουργικούς χώρους έχει οδηγήσει πολλούς ιδιοκτήτες στην αναζήτηση λύσεων που περιορίζουν την οπτική ακαταστασία και αξιοποιούν καλύτερα κάθε τετραγωνικό μέτρο.
Σε αντίθεση με τις κλασικές καρέκλες, οι συνεχόμενοι πάγκοι δημιουργούν πιο καθαρές γραμμές στον χώρο, ενώ παράλληλα μπορούν να φιλοξενήσουν περισσότερα άτομα χωρίς να «φορτώνουν» αισθητικά το δωμάτιο.
Πολλά από τα νέα σχέδια διαθέτουν επιπλέον αποθηκευτικούς χώρους κάτω από τα καθίσματα, επενδυμένες πλάτες για μεγαλύτερη άνεση αλλά και προσαρμοσμένες κατασκευές που ενσωματώνονται πλήρως στον χώρο της κουζίνας ή της τραπεζαρίας.
Η νέα αυτή προσέγγιση αντικατοπτρίζει και την αλλαγή στον τρόπο ζωής μέσα στο σπίτι. Η κουζίνα δεν λειτουργεί πλέον μόνο ως χώρος μαγειρέματος, αλλά μετατρέπεται σε σημείο εργασίας, χαλάρωσης και καθημερινής οικογενειακής συνάντησης.
Όλα δείχνουν πως τα “banquette” καθίσματα θα αποτελέσουν μία από τις κυρίαρχες τάσεις της διακόσμησης για το 2026, αλλάζοντας οριστικά την εικόνα της παραδοσιακής τραπεζαρίας.
