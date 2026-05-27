6χρονος εντόπισε σπαθί των Βίκινγκς σε χωράφι στη Νορβηγία: Εύρημα 1.300 ετών

Εξάχρονο αγόρι στη Νορβηγία ανακάλυψε τυχαία ένα αρχαίο σπαθί Βίκινγκ κατά τη διάρκεια σχολικής εκδρομής, προκαλώντας το έντονο ενδιαφέρον των αρχαιολόγων.

Αυτό που ξεκίνησε ως μια απλή σχολική εκδρομή κατέληξε σε μια απροσδόκητη αρχαιολογική ανακάλυψη. Ο Χένρικ Ρέφσνες Μέρτβεντ, ένα εξάχρονο αγόρι από τη Νορβηγία, βρήκε ένα αρχαίο σπαθί της εποχής των Βίκινγκς, ενώ περπατούσε σε μια καλλιεργήσιμη έκταση μαζί με τους συμμαθητές του.

Το περιστατικό συνέβη στο Μπράντμπου, μια περιοχή που βρίσκεται στον δήμο Γκραν, στη νότια Νορβηγία. Κατά τη διάρκεια της εξόρμησης που οργανώθηκε από σχολείο, ο Χένρικ παρατήρησε ένα σκουριασμένο αντικείμενο που προεξείχε από το έδαφος και αποφάσισε να πλησιάσει για να δει τι ακριβώς ήταν.

Εύρημα με ιστορία 1.300 ετών

«Αυτό το κομμάτι προεξείχε. Ήταν γεμάτο σκουριά και χώμα, οπότε σκέφτηκα να το σηκώσω για να δω τι είναι», εξήγησε ο μικρός στην τοπική εφημερίδα Hadeland. Η έκπληξη ήταν μεγάλη όταν οι ειδικοί επιβεβαίωσαν ότι επρόκειτο για ένα μονόκοπο σπαθί που ανήκει στην εποχή των Βίκινγκς.

Μετά την ανακάλυψη, αρχαιολόγοι από το τμήμα πολιτιστικής κληρονομιάς Kulturarv i Innlandet έσπευσαν στην περιοχή για να αναλύσουν το αντικείμενο. Οι ειδικοί εκτιμούν ότι το σπαθί θα μπορούσε να είναι περίπου 1.300 ετών, τοποθετώντας το μεταξύ της Μεροβίγγειας περιόδου και των απαρχών της Εποχής των Βίκινγκς.

Σύμφωνα με τους επιστήμονες, αυτού του είδους τα όπλα χρησιμοποιούνταν συχνά από τους Σκανδιναβούς πολεμιστές και ξεχωρίζουν επειδή διαθέτουν μόνο μία κοφτερή πλευρά.

Οι αρχές εξήραν τη συμπεριφορά των παιδιών και των δασκάλων: «Είμαστε πολύ υπερήφανοι για τους μαθητές. Έδρασαν υποδειγματικά ειδοποιώντας αμέσως τους αρχαιολόγους», σημείωσαν οι υπεύθυνοι. Το σπαθί μεταφέρθηκε στη συνέχεια στο Μουσείο Πολιτιστικής Ιστορίας του Όσλο, όπου θα μελετηθεί και θα συντηρηθεί από ειδικούς επιστήμονες.

