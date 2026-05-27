Έδωσε μάχη για 20 ολόκληρα λεπτά: 14χρονος πήγε για ψάρεμα και έβγαλε «τέρας» 65 κιλών (vid)

Το ψάρι των 65 κιλών έκανε τον 14χρονο να ξεσπάσει σε δάκρυα μόλις βγήκε στην όχθη.

Ένας 14χρονος στην Ισπανία έζησε την ψαριά που πολλοί περιμένουν μια ζωή: έβγαλε από τον ισπανικό ποταμό Ebro, έναν τεράστιο γουλιανό 2,15 μέτρων και περίπου 65 κιλών.

Η μάχη κράτησε πάνω από 20 λεπτά, χρειάστηκε βοήθεια από τον φίλο του και περαστικούς, ενώ ο νεαρός λύγισε από τη συγκίνηση όταν κατάφερε τελικά να βγάλει το ψάρι στην όχθη.

Η ψαριά που έγινε οικογενειακό ρεκόρ

Ο 14χρονος Λέο είχε πάει για ψάρεμα στον ποταμό μαζί με τον φίλο του, Ρουμπέν. Οι δυο τους πέρασαν όλο το πρωινό στο σημείο, χωρίς μάλλον να φαντάζονται ότι η ημέρα θα κατέληγε με ένα ψάρι μεγαλύτερο από άνθρωπο.

Ο γουλιανός που πιάστηκε είχε μήκος 2,15 μέτρα και βάρος πάνω από 60 κιλά, με ισπανικά μέσα να κάνουν λόγο για περίπου 65 κιλά. Για τον πατέρα του παιδιού, Χόρχε Αλόνσο, η στιγμή είχε και λίγη οικογενειακή… ζήλια, συνοδευόμενη με χαμόγελο. «Με ξεπέρασε, αλλά χαίρομαι για εκείνον γιατί του έδωσε μεγάλη χαρά», είπε χαρακτηριστικά.

Η αγάπη του μικρού για το ψάρεμα δεν ήρθε τυχαία. Όπως εξήγησε ο πατέρας του, είναι κάτι που υπάρχει στην οικογένεια από παλιά. Πρώτα του την έμαθε ο παππούς του και μετά ο ίδιος. Ο Λέο ξεκίνησε από μικρότερα ψάρια, όπως αλβούρνους και μπαρμπούς, συνέχισε με πέστροφες και πέρκες και πλέον, όπως πολλοί νεαροί ψαράδες στην περιοχή, έχει στραφεί στους γουλιανούς.

Η μάχη με το τεράστιο ψάρι κράτησε περίπου 20 λεπτά. Για να το βγάλει, ο 14χρονος χρειάστηκε να μπει στο νερό, εφαρμόζοντας στην πράξη το γνωστό «όποιος θέλει ψάρια, βρέχει τα πόδια του». Δεν ήταν, όμως, μόνος του. Ο φίλος του, Ρουμπέν, αλλά και περαστικοί που βρέθηκαν στο σημείο, βοήθησαν ώστε το τεράστιο ψάρι να φτάσει τελικά στην όχθη.

Ο Λέο ψάρεψε τον γουλιανό με μεγάλο αγκίστρι και κομμάτι ψαριού για δόλωμα. Στον ισπανικό Έβρο, η συγκεκριμένη τεχνική είναι μία από τις συνηθισμένες για τέτοια ψάρια, μαζί με τεχνητά δολώματα που μιμούνται μικρότερα ψάρια ή άλλα φυσικά δολώματα, όπως συκώτι ή κοτόπουλο.

Τους τελευταίους μήνες έχουν πιαστεί αρκετοί γουλιανοί στον ποταμό, ορισμένοι μάλιστα με μέγεθος παρόμοιο με εκείνον που έβγαλε ο Λέο. Το ρεκόρ, πάντως, βρίσκεται πολύ ψηλότερα, καθώς έχει καταγραφεί γουλιανός που έφτανε τα 2,8 μέτρα.

TI ΔΙΑΒΑΖΕΤΑΙ