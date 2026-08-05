ΕΦΕΤ: Ανακαλούνται ζελεδάκια με CBD και τετραϋδροκανναβινόλη - «Μην τα καταναλώσετε»

Έλεγχοι του ΕΦΕΤ στην αγορά

Σε εξέλιξη βρίσκονται έλεγχοι του ΕΦΕΤ, για την άμεση ανάκληση προϊόντων στα οποία ανιχνεύθηκαν μη εγκεκριμένες ουσίες κανναβιδιόλης και τετραϋδροκανναβινόλης, σε υψηλές συγκεντρώσεις.

Πρόκειται για καραμέλες-ζελεδάκια, με ονομασία πώλησης "Cookies Delta 9 Gummiesinfused" και εμπορική ονομασία "London Pound Cake75", σε συσκευασία των 50g. Στα ζελεδάκια ανιχνεύτηκαν οι ουσίες δέλτα-9-τετραϋδροκανναβινόλη (delta-9-THC) και δέλτα-8-τετραϋδροκανναβινόλη (delta-8-THC) σε υψηλές συγκεντρώσεις. Επιπλέον, περιέχουν ως συστατικό τη μη εγκεκριμένη ουσία κανναβιδιόλη (CBD). Το εν λόγω προϊόν εισάγεται από τις ΗΠΑ και διακινείται από την ελληνική επιχείρηση “BIOMINERALES PHARMA EUROPE” σε διάφορες επιχειρήσεις.

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