Το παράξενο «σπίτι που το καταπίνει η Γη» γίνεται ξενοδοχείο: Πόσο θα κοστίζουν τα δωμάτια

Ένα ημιτελές σπίτι στην Αργεντινή το οποίο είχε μείνει ημιτελές την περίοδο της πανδημίας, πλέον έχει μετατραπεί σε ένα πολυτελές ξενοδοχείο.

Μια ιδιαίτερη κατασκευή από σκυρόδεμα παρέμεινε ημιτελής για σχεδόν τρία χρόνια στην επαρχία του Μπουένος Άιρες στην Αργεντινή. Ο ακανόνιστος σχεδιασμός του σπιτιού, με έντονη κλίση τόσο στην μπροστινή όσο και στην πίσω όψη, το έκανε αναγνωρίσιμο και αντικείμενο πολλαπλών ερμηνειών σχετικά με τη μοίρα του.

Η κατασκευή είχε ξεκινήσει το 2019 ως οικογενειακή κατοικία μπροστά στη θάλασσα, εμπνευσμένη από τον επιχειρηματία Martín Mc Guire και σχεδιασμένη από την αρχιτέκτονα Julieta Lépore. Όμως το 2020 η πανδημία ανάγκασε τη διακοπή των εργασιών και επηρέασε άμεσα την εταιρεία του επενδυτή. Χρόνια αργότερα, η πρωτοβουλία πήρε μια νέα κατεύθυνση.

Το 2023, η κατασκευή μετατράπηκε σε ένα πολυτελές ξενοδοχείο 15 αποκλειστικών δωματίων μόνο για ενήλικες. Βρίσκεται στην περιοχή Los Acantilados, νότια της πόλης Μαρ ντελ Πλάτα και το κτίριο ήταν ήδη γνωστό ως «το κεκλιμένο σπίτι» ή «το σπίτι που το καταπίνει η γη» και ονομάζεται Locus Solus.

Ένα ιδιαίτερο ξενοδοχείο δίπλα στη θάλασσα

Το κατάλυμα έχει μέγιστη χωρητικότητα 31 επισκεπτών και δεν δέχεται ανηλίκους ούτε κατοικίδια. Δεκατρία από τα δωμάτιά του έχουν θέα στον ωκεανό και όλα είναι δίκλινα με ιδιωτικό μπάνιο και διαφοροποιημένο σχεδιασμό. Οι τιμές ανά διανυκτέρευση κυμαίνονται γύρω στα 330 ευρώ για τις σουίτες και από περίπου 220 ευρώ για τα υπόλοιπα δωμάτια.

Το αρχιτεκτονικό έργο επεκτάθηκε για τη νέα του χρήση, με την προσθήκη ενός επιπλέον ορόφου, σπα, κήπων, πισίνας και γυμναστηρίου. Η διεύθυνση του ξενοδοχείου τονίζει ότι στόχος είναι η παροχή ενός χώρου ξεκούρασης και ευεξίας σε σύνδεση με τη φύση, και η μετατροπή κάθε διαμονής σε μια διαφορετική εμπειρία για τον επισκέπτη.

