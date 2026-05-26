LIVE: H παρουσίαση του νέου κόμματος του Αλέξη Τσίπρα - Το όνομα, το λογότυπο, τα στελέχη

Ο Αλέξης Τσίπρας παρουσιάζει απόψε το νέο πολιτικό φορέα του, αποκαλύπτοντας όνομα, λογότυπο και πρόσωπα, σε μια κίνηση που αλλάζει τις ισορροπίες στην Κεντροαριστερά.

Σε τροχιά πολιτικών ανακατατάξεων εισέρχεται ο χώρος της Αριστεράς και της Κεντροαριστεράς, καθώς ο Αλέξης Τσίπρας παρουσιάζει απόψε το νέο πολιτικό εγχείρημά του, σε εκδήλωση που θα πραγματοποιηθεί στο Θησείο στις 20:00.

Ο πρώην πρωθυπουργός αναμένεται να αποκαλύψει το όνομα και το λογότυπο του νέου κόμματος, αλλά και τα πρόσωπα που θα συγκροτήσουν τον βασικό πυρήνα του νέου φορέα. Σύμφωνα με πληροφορίες, η παρουσίαση θα συνοδευτεί από ειδικά σχεδιασμένο βίντεο, με τη μουσική υπογραφή του Σταμάτη Κραουνάκη.

Στο επίκεντρο της παρέμβασής του αναμένεται να βρεθεί το κάλεσμα για μια «δημοκρατική και κοινωνική επανεκκίνηση» της χώρας, με τον Αλέξη Τσίπρα να επιδιώκει τη συγκρότηση μιας ευρύτερης πολιτικής και κοινωνικής συμμαχίας.

