Έτρωγαν μέχρι αηδίας: Ισπανικό εστιατόριο βάζει έξτρα χρέωση σε όσους κάνουν εμετό από την υπερφαγία

Εστιατόριο στην Ισπανία αποφάσισε να επιβάλλει ειδικό πρόστιμο στους πελάτες που καταναλώνουν υπερβολικές ποσότητες φαγητού στον μπουφέ και στη συνέχεια κάνουν εμετό.

Το Sushi Toro, ένα εστιατόριο στην περιοχή Χέλβες της Σεβίλλης, έχει τραβήξει την προσοχή λόγω της απόφασής του να χρεώνει επιπλέον τους πελάτες που κάνουν εμετό στους χώρους του εξαιτίας της υπερφαγίας. Όπως φαίνεται, το κατάστημα ήρθε αντιμέτωπο με πολλά τέτοια περιστατικά τους τελευταίους μήνες και αποφάσισε να λάβει δραστικά μέτρα.

«Εάν ένας πελάτης κάνει εμετό ως αποτέλεσμα του ότι έφαγε πάρα πολύ, το εστιατόριο διατηρεί το δικαίωμα να του επιβάλει μια πρόσθετη χρέωση για την κάλυψη των ζημιών», αναφέρει μια πινακίδα που έχει τοποθετηθεί στο Sushi Toro.

Οι επιπτώσεις στη λειτουργία του καταστήματος

Η διοίκηση του ισπανικού εστιατορίου εξήγησε ότι ο αυξανόμενος αριθμός αυτών των περιστατικών επηρεάζει αρνητικά τους υπόλοιπους θαμώνες, την εξυπηρέτηση, τη διαχείριση και κυρίως την υγιεινή του χώρου. Έτσι, δεν είχαν άλλη επιλογή από το να εφαρμόσουν το συγκεκριμένο αντίτιμο, ώστε να αποτρέψουν τους πελάτες από το να τρώνε αλόγιστα.

«Εργαζόμαστε σκληρά για να βγάζουμε τις παραγγελίες στην ώρα τους και να διατηρούμε καλή υγιεινή. Ως εκ τούτου, ζητάμε τη συνεργασία όλων, καθώς αυτό επηρεάζει και τους άλλους πελάτες που τρώνε στο εστιατόριο», ανέφερε η διεύθυνση του Sushi Toro.

Το κόστος του μπουφέ

Μέχρι στιγμής δεν έχει διευκρινιστεί το ακριβές ποσό που καλούνται να πληρώσουν οι άπληστοι πελάτες αν καταλήξουν να κάνουν εμετό στο κατάστημα.

Ωστόσο, η τιμή για τον ελεύθερο μπουφέ του συγκεκριμένου εστιατορίου κυμαίνεται μεταξύ 16,90 και 23,90 ευρώ, ανάλογα με την ημέρα της εβδομάδας και την ώρα της επίσκεψης.

